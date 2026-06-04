ZABAVA POČINJE USKORO! Ovo je satnica svih mečeva na Svetskom prvenstvu!
Još malo je ostalo do početka Svetskog prvenstva u fudbalu.
Prvi susret zakazan je za sledeći četvrtak, 11. jun, a sastaće se Meksiko i Južna Afrika (21.00). Da li vas zanima satnica ostalih utakmica?
Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo prvi put će na teren 17. juna, Edin Džeko već 12. a evo i svih utakmica po terminima.
11. jun četvrtak
21.00 Meksiko - Južna Afrika
12. jun petak
04.00 Južna Koreja - Češka
21.00 Kanada - BiH
13. jun subota
03.00 SAD - Paragvaj
21.00 Katar - Švajcarska
14. jun nedelja
00.00 Brazil - Maroko
03.00 Haiti - Škotska
06.00 Australija - Turska
19.00 Nemačka - Kurakao
22.00 Holandija - Japan
15. jun ponedeljak
01.00 Obala Slonovače - Ekvador
04.00 Švedska - Tunis
18.00 Španija - Zelenortska ostrva
21.00 Belgija - Egipat
16. jun utorak
00.00 Saudijska Arabija - Urugvaj
03.00 Iran - Novi Zeland
21.00 Francuska - Senegal
17. jun sreda
00.00 Irak - Norveška
03.00 Argentina - Alžir
06.00 Austrija - Jordan
19.00 Portugal - DR Kongo
22.00 Engleska - Hrvatska
18. jun četvrtak
01.00 Gana - Panama
04.00 Uzbekistan - Kolumbija
18.00 Češka - Južna Afrika
21.00 Švajcarska - BiH
19. jun petak
00.00 Kanada - Katar
03.00 Meksiko - Južna Koreja
21.00 SAD - Australija
20. jun subota
00.00 Škotska - Maroko
02.30 Brazil - Haiti
05.00 Turska - Paragvaj
19.00 Holandija - Švedska
22.00 Nemačka - Obala Slonovače
21. jun nedelja
02.00 Ekvador - Kurakao
06.00 Tunis - Japan
18.00 Španija - Saudijska Arabija
21.00 Belgija - Iran
22. jun ponedeljak
00.00 Urugvaj - Zelenortska ostrva
03.00 Novi Zeland - Egipat
19.00 Argentina - Australija
23.00 Francuska - Irak
23. jun utorak
02.00 Norveška - Senegal
05.00 Jordan - Alžir
19.00 Portugal - Uzbekistan
22.00 Engleska - Gana
24. jun sreda
01.00 Panama - Hrvatska
04.00 Kolumbija - DR Kongo
21.00 BiH - Katar
21.00 Švajcarska - Kanada
25. jun četvrtak
00.00 Maroko - Haiti
00.00 Škotska - Brazil
03.00 Češka - Meksiko
03.00 Južna Afrika - Južna Koreja
22.00 Ekvador - Nemačka
22.00 Kurakao - Obala Slonovače
26. jun petak
01.00 Japan - Švedska
01.00 Tunis - Holandija
04.00 Paragvaj - Australija
04.00 Turska - SAD
21.00 Norveška - Francuska
21.00 Senegal - Irak
27. jun subota
02.00 Urugvaj - Španija
02.00 Zelenortska ostrva - Saudijska Arabija
05.00 Egipat - Iran
05.00 Novi Zeland - Belgija
23.00 Hrvatska - Gana
23.00 Panama - Engleska
28. jun nedelja
01.30 DR Kongo - Uzbekistan
01.30 Kolumbija - Portugal
04.00 Alžir - Austrija
04.00 Jordan - Argentina
Nokaut 1/16
28. jun nedelja
21.00 A2 - B2
29. jun ponedeljak
19.00 C1 - F2
22.30 E1 - A/B/C/D/F3
30. jun utorak
03.00 F1 - C2
19.00 E2 - I2
23.00 I1 - C/D/F/G/H3
1. jul sreda
03.00 A1 - C/E/F/H/I3
18.00 L1 - E/H/I/J/K3
22.00 G1 - A/E/H/I/J3
2. jul četvrtak
02.00 D1 - B/E/F/I/J3
21.00 H1 - J2
3. jul petak
01.00 K2 - L2
05.00 B1 - E/F/G/I/J3
20.00 D2 - G2
4. jul subota
00.00 J1 - H2
03.30 K1 - D/E/I/J/L3
Nokaut 1/8
4. jul subota
19.00 Osmina 1
23.00 Osmina 2
5. jul nedelja
22.00 Osmina 3
6. jul ponedeljak
02.00 Osmina 4
21.00 Osmina 5
7. jul utorak
02.00 Osmina 6
18.00 Osmina 7
22.00 Osmina 8
Nokaut 1/4
9. jul četvrtak
22.00 Četvrtfinale 1
10. jul petak
21.00 Četvrtfinale 2
11. jul subota
23.00 Četvrtfinale 3
12. jul nedelja
03.00 Četvrtfinale 4
Nokaut 1/2
14. jul utorak
21.00 Polufinale 1
15. jul sreda
21.00 Polufinale 2
Za 3. mesto
18. jul subota
23.00 Za 3. mesto
Finale
19. jul nedelja
21.00 Finale
Ako vas zanimaju sastavi svih reprezentacija, možete ih pronaći na sledećim linkovima:
BONUS VIDEO: