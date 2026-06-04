Slušaj vest

Još malo je ostalo do početka Svetskog prvenstva u fudbalu.

Prvi susret zakazan je za sledeći četvrtak, 11. jun, a sastaće se Meksiko i Južna Afrika (21.00). Da li vas zanima satnica ostalih utakmica?

Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo prvi put će na teren 17. juna, Edin Džeko već 12. a evo i svih utakmica po terminima.

Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

11. jun četvrtak
21.00 Meksiko - Južna Afrika

12. jun petak
04.00 Južna Koreja - Češka
21.00 Kanada - BiH

13. jun subota
03.00 SAD - Paragvaj
21.00 Katar - Švajcarska

14. jun nedelja
00.00 Brazil - Maroko
03.00 Haiti - Škotska
06.00 Australija - Turska
19.00 Nemačka - Kurakao
22.00 Holandija - Japan

15. jun ponedeljak
01.00 Obala Slonovače - Ekvador
04.00 Švedska - Tunis
18.00 Španija - Zelenortska ostrva
21.00 Belgija - Egipat

16. jun utorak
00.00 Saudijska Arabija - Urugvaj
03.00 Iran - Novi Zeland
21.00 Francuska - Senegal

17. jun sreda
00.00 Irak - Norveška
03.00 Argentina - Alžir
06.00 Austrija - Jordan
19.00 Portugal - DR Kongo
22.00 Engleska - Hrvatska

18. jun četvrtak
01.00 Gana - Panama
04.00 Uzbekistan - Kolumbija
18.00 Češka - Južna Afrika
21.00 Švajcarska - BiH

19. jun petak
00.00 Kanada - Katar
03.00 Meksiko - Južna Koreja
21.00 SAD - Australija

20. jun subota
00.00 Škotska - Maroko
02.30 Brazil - Haiti
05.00 Turska - Paragvaj
19.00 Holandija - Švedska
22.00 Nemačka - Obala Slonovače

21. jun nedelja
02.00 Ekvador - Kurakao
06.00 Tunis - Japan
18.00 Španija - Saudijska Arabija
21.00 Belgija - Iran

22. jun ponedeljak
00.00 Urugvaj - Zelenortska ostrva
03.00 Novi Zeland - Egipat
19.00 Argentina - Australija
23.00 Francuska - Irak

23. jun utorak
02.00 Norveška - Senegal
05.00 Jordan - Alžir
19.00 Portugal - Uzbekistan
22.00 Engleska - Gana

24. jun sreda
01.00 Panama - Hrvatska
04.00 Kolumbija - DR Kongo
21.00 BiH - Katar
21.00 Švajcarska - Kanada

25. jun četvrtak
00.00 Maroko - Haiti
00.00 Škotska - Brazil
03.00 Češka - Meksiko
03.00 Južna Afrika - Južna Koreja
22.00 Ekvador - Nemačka
22.00 Kurakao - Obala Slonovače

26. jun petak
01.00 Japan - Švedska
01.00 Tunis - Holandija
04.00 Paragvaj - Australija
04.00 Turska - SAD
21.00 Norveška - Francuska
21.00 Senegal - Irak

27. jun subota
02.00 Urugvaj - Španija
02.00 Zelenortska ostrva - Saudijska Arabija
05.00 Egipat - Iran
05.00 Novi Zeland - Belgija
23.00 Hrvatska - Gana
23.00 Panama - Engleska

28. jun nedelja
01.30 DR Kongo - Uzbekistan
01.30 Kolumbija - Portugal
04.00 Alžir - Austrija
04.00 Jordan - Argentina


Nokaut 1/16

28. jun nedelja
21.00 A2 - B2

29. jun ponedeljak
19.00 C1 - F2
22.30 E1 - A/B/C/D/F3

30. jun utorak
03.00 F1 - C2
19.00 E2 - I2
23.00 I1 - C/D/F/G/H3

1. jul sreda
03.00 A1 - C/E/F/H/I3
18.00 L1 - E/H/I/J/K3
22.00 G1 - A/E/H/I/J3

2. jul četvrtak
02.00 D1 - B/E/F/I/J3
21.00 H1 - J2

3. jul petak
01.00 K2 - L2
05.00 B1 - E/F/G/I/J3
20.00 D2 - G2

4. jul subota
00.00 J1 - H2
03.30 K1 - D/E/I/J/L3

Nokaut 1/8

4. jul subota
19.00 Osmina 1
23.00 Osmina 2

5. jul nedelja
22.00 Osmina 3

6. jul ponedeljak
02.00 Osmina 4
21.00 Osmina 5

7. jul utorak
02.00 Osmina 6
18.00 Osmina 7
22.00 Osmina 8


Nokaut 1/4

9. jul četvrtak
22.00 Četvrtfinale 1

10. jul petak
21.00 Četvrtfinale 2

11. jul subota
23.00 Četvrtfinale 3

12. jul nedelja
03.00 Četvrtfinale 4

Nokaut 1/2

14. jul utorak
21.00 Polufinale 1

15. jul sreda
21.00 Polufinale 2

Za 3. mesto
18. jul subota
23.00 Za 3. mesto

Finale
19. jul nedelja
21.00 Finale

Ako vas zanimaju sastavi svih reprezentacija, možete ih pronaći na sledećim linkovima:

Ne propustiteFudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja i Češka - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Giljermo Očoa
FudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA B: Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar i Švajcarska - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija
FudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA C: Brazil, Maroko, Haiti i Škotska - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Nejmar
FudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA D: SAD, Paragvaj, Australija i Turska - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
profimedia0882784938arda.jpg
FudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA E: Nemačka, Kurasao, Obala Slonovače i Ekvador - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
manuel-nojer.jpg
FudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA F: Holandija, Japan, Švedska i Tunis - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
profimedia0739153953.jpg
FudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA G: Belgija, Egipat, Iran i Novi Zeland - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
profimedia0656646325.jpg
FudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija i Urugvaj - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
profimedia0888716418jamal11.jpg
FudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA I: Francuska, Senegal, Irak i Norveška - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Erling Haland u dresu reprezentacije Norveške
FudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA J: Argentina, Alžir, Austrija i Jordan - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Lionel Mesi Leo Mesi Fudbalska reprezentacija Argentine
FudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA K: Portugal, DR Kongo, Uzbekistan i Kolumbija - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Kristijano Ronaldo na meču Irska - Portugal
FudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA L: Engleska, Hrvatska, Gana i Panama - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
profimedia0764761190.jpg

 BONUS VIDEO:

01:23
Veljko Paunović pročitao novinarima poruku od Andreja Ilića Izvor: FSS