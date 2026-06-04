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Fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac Austrije, Marko Arnautović, gostovao je kod Aleksandra Stojanovića u podkastu "Alesto" gde je govorio o brojnim zanimljivim temama.

Arnautović je, između ostalog, otvorio dušu i otkrio golu istinu o jednoj temi. Mnogi smatraju da Arnautović često deluje nezainteresovano na terenu, ali je istina potpuno drugačija, što je retko ko znao.

1/6 Vidi galeriju Marko Arnautović i Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Vidim i slušam godinama da ljudi misle da ja ne želim da trčim i da sam lenj, ali ja znam kada moram da trčim i kada ne moram. Nikada ja nemam taj trenutak da stanem i kažem sebi da sada neću da potrčim. Jednostavno osetim kada treba, kada ne. Tako funkcionišem - rekao je Arnautović, pa dodao:

- Uvek sam hteo da budem na vrhu i imam dobru karijeru. Nisam izvukao maksimum iz sebe, morao sam neke stvari da radim bolje i mislim da bih tada napravio još više. Mrzelo me da idem u teretanu, uvek sam odlagao za sutra ili prekosutra, ali to ne može tako.

Ovog leta Arnautović će povesti Austriju na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi gde će biti uzdanica svoje reprezentacije posle čega će se povući iz državnog tima.

Kurir Sport / Podkast Alesto

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