Slušaj vest

Na čelo okružnih fudbalskih organizacija izabrani su ljudi sa bogatim iskustvom u sportu i fudbalu.

Novi predsednici su: Bojan Marković (Zlatiborski okrug), Momir Stevanović (Raški okrug), Milorad Stevanović (Moravički okrug), Željko Stanić (Mačvanski okrug), Vojkan Kokošar (Kolubarski okrug), Goran Lazić (Podunavski okrug), Ivana Mumalo (Šumadijski okrug), Vesna Đorđević (Braničevski okrug) i Petar Tankosić, koji će predvoditi fudbalsku organizaciju grada Kragujevca.

fsrzs Foto: fsrzs

Posebnu pažnju privukao je izbor Ivane Mumalo i Vesne Đorđević, koje će u narednom periodu biti među retkim ženama na čelu okružnih fudbalskih saveza u Srbiji. Njihov izbor predstavlja potvrdu dosadašnjeg rada i značajnog doprinosa razvoju fudbala u svojim sredinama.

Za predsednike okružnih saveza izabrani su: Zlatiborski okrug – Bojan Marković

Raški okrug – Momir Stevanović

Moravički okrug – Milorad Stevanović

Mačvanski okrug – Željko Stanić

Kolubarski okrug – Vojkan Kokošar

Podunavski okrug – Goran Lazić

Šumadijski okrug – Ivana Mumalo

Braničevski okrug – Vesna Đorđević

Grad Kragujevac – Petar Tankosić.

Važno je apostrofirati da su prethodno podršku za novi mandat Nebojši Živanoviću dali i Sudijska i Trenerska organizacija FSRZS.

Definitivno veliko poverenje čoveku koji je zajedno, pre svega sa Darkom Bradonjićem, generalnim sekretarom, kao i Izvršnim odborom koji su činili ljudi od integriteta, ostvario izuzetne rezultate u prethodne četiri godine. Fudbalski savez Regiona zapadne Srbije pozicionirao se kao najbolji i najefikasniji, najorganizovaniji pod kapom Fudbalskog saveza Srbije, odlučan i beskompromisan u borbi za regularnost i integritet takmičenja. Rezultat takvog rada je povratak poverenja i publike na stadione širom regiona, a Srpska liga Zapad je posle Super lige Srbije bila najgledanija u državi!

fsrzs Foto: fsrzs

Nagrada za kvalitet, regularnost i integritet stigla je u vidu sponzora. Ono što nikad niko nije ostvario za amaterski fudbal u Srbiji, jeste rukovodstvo FSRZS na čelu sa predsednikom Nebojšom Živanovićem i generalnim sekretarom Darkom Bradonjićem. Srpska liga Zapad je bila prva amaterska liga u istoriji srpskog fudbala koja je dobila naslovnog sponzora - Кompaniju Superbet koja posluje u više od 12 zemalja!

Predsednik FSRZS Nebojša Živanović uvek je isticao da su osnovni stubovi rada saveza reguralnost i integritet takmičenja, naglašavajući da bez njih nema razvoja fudbala, publike ni ulaganja.

fsrzs Foto: fsrzs

"Reguralnost i očuvanje integriteta takmičenja! Bez ta dva stuba ništa nema smisla. Oni su osnova apsolutno za sve, od broja navijača na stadionima, preko sponzora i ulaganja u infrastrukturu do stvaranja budućih asova, trenera, sudija, sportskih radnika. Od prvog dana mandata zauzeli smo takav kurs, svesni da ćemo se suočavati sa situacijama koje prevazilaze, najblaže rečeno, sportske okvire. Veoma nezahvalan i mukotrpan posao, povlači mnogo neprijatelja, ali ako želite dobro fudbalu, onda izbor ne postoji."

Govoreći o radu i pristupu, Živanović je naglasio važnost kontinuiteta i jasnih principa u radu saveza.

fsrzs Foto: fsrzs

"Vreme je najbolji sudija, pokazaće koliko je neko bio uspešan na funkciji koju je obavljao. Znam da su mi namere bile čiste, a želja samo jedna da fudbal, njegov integritet i prilike u najvećem fudbalskom regionu učinim boljim."

O saradnicima u rukovodstvu FSRZS rekao je da je ključ uspeha u timu i profesionalizmu.

"Izabrao sam saradnike koje fudbalska Srbija već sada prepoznaje kao ogroman potencijal. Darka Bradonjića nisam poznavao ranije, ali se pokazao kao fantastičan operativac, čovek koji živi fudbal 24 sata dnevno. Vredan je, posvećen i u potpunosti posvećen ciljevima saveza", rekao je Živanović.

fsrzs Foto: fsrzs

Poseban akcenat stavljen je i na ravnomeran razvoj infrastrukture širom regiona, kroz izgradnju terena i ulaganja u manje sredine, kao i na edukaciju novih kadrova kroz prve akademije za sportske radnike u Srbiji i memorijalni turnir "Slobodan Santrač", koji je postao prepoznatljiv događaj u domaćem fudbalu.

FSRZS je, kako je istaknuto, u prethodnom periodu otvorio vrata klubovima svih rangova, uz konstantnu komunikaciju sa lokalnim sredinama i jasnu poruku da je savez institucija svih klubova, sa ciljem jačanja poverenja, regularnosti i ukupnog kvaliteta takmičenja u srpskom fudbalu.