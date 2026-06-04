Slušaj vest

RFK Grafičar pokrenuo je novi serijal u kom će gosti emisija biti dečaci i devojčice iz Omladinske škole kluba sa Senjaka.

U drugoj emisiji gosti su bili najmlađi dečaci iz škole Grafičara i sa osmehom na licu govorili su o brojnim zanimljivim temama. Šta za njih predstavlja Grafičar, a šta trening, koliko vole fudbal, šta će biti kad porastu, koje želje bi zatražili od zlatne ribice, u koju školu i razred idu... Ovo, ali i još puno toga, čeka Vas u drugoj epizodi serijala "Grafosov prvi intervju".

Ne propustiteFudbalGRAFOSOV PRVI INTERVJU! RFK Grafičar pokrenuo sjajnu emisiju, a dečaci poslali jasnu poruku: Dođite na Senjak, nećete se pokajati! (VIDEO)
Grafičar.jpg
FudbalKAKO JE IZGLEDAO ISTORIJSKI DAN GRAFIČARA?! Klub sa Senjaka u polufinalu Kupa Srbije - od jutra, do mraka i na megdan Vojvodini! (VIDEO)
Darko Lazić Grafičar.png
FudbalGRAFIČAR I VOJVODINA ŽELE U FINALE: Evo gde možete gledati direktan prenos polufinalnog meča Kupa Srbije u fudbalu!
Balša Vukotić na meču Grafičar - Mačva
FudbalSTEGI SE VRATIO KUĆI, ALI SA NOVIM ZADATKOM! Milan Stegnjaić gost emisije "Na kafi sa Grafosom": Trener Grafičara govorio je o brojnim zanimljivim temama! VIDEO
Milan Stegnjaić.jpg

 BONUS VIDEO:

00:14
Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport