U drugoj emisiji gosti su bili najmlađi dečaci iz škole Grafičara i sa osmehom na licu govorili su o brojnim zanimljivim temama. Šta za njih predstavlja Grafičar, a šta trening, koliko vole fudbal, šta će biti kad porastu, koje želje bi zatražili od zlatne ribice, u koju školu i razred idu... Ovo, ali i još puno toga, čeka Vas u drugoj epizodi serijala "Grafosov prvi intervju".