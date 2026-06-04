Nastavio je Grafičar sa veoma simpatičnom emisijom...
Fudbal
GRAFOSOV PRVI INTERVJU - EPIZODA 2! Najmlađi dečaci stali pred kamere: Odgovori će vas oduševiti!
Slušaj vest
RFK Grafičar pokrenuo je novi serijal u kom će gosti emisija biti dečaci i devojčice iz Omladinske škole kluba sa Senjaka.
U drugoj emisiji gosti su bili najmlađi dečaci iz škole Grafičara i sa osmehom na licu govorili su o brojnim zanimljivim temama. Šta za njih predstavlja Grafičar, a šta trening, koliko vole fudbal, šta će biti kad porastu, koje želje bi zatražili od zlatne ribice, u koju školu i razred idu... Ovo, ali i još puno toga, čeka Vas u drugoj epizodi serijala "Grafosov prvi intervju".
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši