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Društvene mreže gore zbog snimka sa treninga fudbalske reprezentacije Paname koji je ekspresno postao viralan i izazvao lavinu komentara širom sveta.

Na snimku sa treninga koji je bio otvoren za javnost vide se igrači podeljeni u dve ekipe, ali ono što je trebalo da bude rutinska vežba pretvorilo se u pravi internet hit.

Već u uvodnim sekundama snimka jedan fudbaler izlazi sam pred golmana nakon što odbrana praktično stoji u mestu, a potom sledi scena koja je izazvala nevericu kod navijača. Čak četvorica igrača našla su se ispred gola, ali niko nije uspeo da pošalje loptu u mrežu.

Snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama, gde su mnogi komentarisali da akcije više podsećaju na rekreativni fudbal nego na trening nacionalnog tima.

Tokom ostatka treninga moglo se videti uvežbavanje dodavanja i dugih lopti iz poslednje linije, dok je ekipa bez lopte uglavnom stajala na terenu, što sugeriše da se radilo o taktičkim vežbama. Ipak, način kako je sve izgledalo internet je eksplodira.

"Jesmo li sigurni da je u pitanju reprezentacija?"

"Četiri igrača ne mogu da daju gol sa pet metara" - samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže.

Video je za kratko vreme sakupio stotine hiljada pregleda i postao jedna od najdeljenijih fudbalskih tema dana.

Podsetimo, Panama se na Mundijalu nalazi u grupi L sa Engleskom, Hrvatskom i Ganom.

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