Slušaj vest

Orlovi su odradili poslednji trening pred proveru sa Meksikom (5. jun – 04,00), upoznali se sa uslovima na stadionu u Toluki, uverili se da ih očekuje fantastična atmosfera. Meksiku je ovo poslednji meč pred startni duel na Mundijalu, 11. juna sa Južnom Afrikom. Pre početka treninga, selektor Veljko Paunović održao je konferenciju za medije, a izjavu za sajt FSS dao je i Mihailo Ivanović, napadač Milvola kome ovakva zdanja kao što je fudbalski hram u Toluki, nisu nepoznata.

- Jedva čekamo da meč počne, da osetimo ambijent, biće pun stadion - ističe Mihailo Ivanović i dodaje:

- Njima je ovo poslednja provera pred start na Svetskom prvenstvu, a na nama je da damo sve od sebe i pružimo maksimum u ovom trenutku.

1/10 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Srbije, trening pred meč protiv Meksika Foto: Fss

Napadaču Milvola neće biti stran ambijent na stadionu u Toluki, jer u Čempionšipu ima priliku da iz vikenda u vikend igra u takvom atmosferi.

- Nije, naravno, pogotovo ovakav stadion, bez atletske staze, gde su tribine veoma blizu terena. Prija mi da igram u takvim uslovima. Ostaje da u meč uđemo motivisano, angažovano, borbeno.

Ne krije Ivanović da je prijem Orlova bio fantastičan u Toluki.

- Iskreno, mislio sam da je to kao kod nas u Srbiji, ali ovo je jedan viši nivo, ljudi vole fudbal. Očekuje nas fantastična atmosfera, a što se tiče vremenske razlike, malo se još prilagođavamo, ali do meča će sve biti u redu.

BONUS VIDEO: