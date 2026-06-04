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Nekoliko dana pred start Mundijala, organizator Svetskog prvenstva Meksiko, našao se u centru velikog skandala!

Reprezentacija Japana, koju mnogi vide kao jednog od najopasnijih autsajdera turnira, ostala je šokirana uslovima koje je zatekla u kampu u Montereju, gde je trebalo da se priprema za predstojeće mečeve.

Umesto vrhunskog trening-centra prilagođenog standardima FIFA, Japance je dočekao užasan teren, potpuno neupotrebljiv za profesionalni fudbal. Teren je navodno bio toliko oštećen da je stručni štab odmah doneo odluku da igrači na njemu neće trenirati ni minut.

Selektor Hadžime Morijasu i njegovi saradnici procenili su da bi izlazak na takvu podlogu predstavljao ozbiljan rizik za zdravlje fudbalera, a eventualne povrede mogle bi da ugroze ambicije reprezentacije već na samom startu Mundijala.

Za naciju koja je na prethodnom Svetskom prvenstvu šokirala fudbalski svet pobedama protiv Nemačke i Španije, ovakav propust bio je neprihvatljiv.

Besni predstavnici japanske delegacije odmah su reagovali i uputili zvaničan protest FIFA. Prema navodima meksičkih medija, situacija je postala toliko ozbiljna da se čak govorilo o mogućnosti da Japan odbije da koristi dodeljeni kamp ukoliko se hitno ne pronađe adekvatno rešenje.

Takav razvoj događaja predstavljao bi ogroman udarac za organizatore i FIFA, koja je bila primorana da ekspresno reaguje kako bi sprečila još veći skandal.

Munjevita reakcija

Posle hitnih razgovora pronađeno je novo rešenje. Japanska reprezentacija preseljena je na terene Univerziteta UANL, gde su uslovi ocenjeni kao vrhunski i potpuno usklađeni sa zahtevima jednog od najboljih timova Azije.

Nova baza nalazi se i znatno bliže hotelu u kojem su smešteni igrači, pa su izbegnuti dodatni logistički problemi.

Ipak, čitava situacija ostavila je ozbiljnu mrlju na organizaciju Mundijala, a mnogi se pitaju kako je moguće da reprezentaciju takvog renomea na najvećem fudbalskom takmičenju na svetu dočekaju uslovi koje bi teško prihvatio i neki drugoligaški klub.