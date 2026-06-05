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Austrija će na predstojećem Svetskom prvenstvu biti značajno oslabljena pošto je ostala bez jednog od svojih ključnih fudbalera.

Kristof Baumgartner, vezista Lajpciga i reprezentativac Austrije, uspešno je operisan nakon teške povrede mišića desne butine, saopštio je nemački klub. Međutim, dobra vest je samo to što je operacija prošla bez komplikacija, jer će 26-godišnji fudbaler zbog ove povrede sigurno propustiti Mundijal.

Najveća ironija je u tome što se Baumgartner nije povredio tokom utakmice, već na samom zagrevanju pred prijateljski duel Austrije i Tunisa. Umesto da nekoliko dana kasnije predvodi svoju selekciju na najvećoj fudbalskoj smotri planete, završio je na operacionom stolu.

U Lajpcigu su potvrdili da će austrijski reprezentativac uskoro započeti proces rehabilitacije, ali nisu želeli da otkriju koliko će tačno odsustvovati sa terena. Ipak, nemački mediji navode da ga čeka višemesečna pauza i da će propustiti i početak naredne klupske sezone.

Baumgartner je prethodne sezone bio jedan od najvažnijih igrača Lajpciga. Na 37 utakmica postigao je čak 17 golova i bio jedan od lidera austrijske reprezentacije, zbog čega njegov izostanak predstavlja ogroman problem za selektora pred početak Svetskog prvenstva.

San o Mundijalu za Baumgartnera završio se i pre nego što je turnir počeo, a Austrijanci će sada morati da traže novo rešenje u pokušaju da nadomeste jedan od najvećih gubitaka pred start takmičenja.