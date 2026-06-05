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Žoze Murinjo ne gubi vreme!

Iako još uvek nije zvanično predstavljen kao novi trener Real Madrida, iskusni portugalski stručnjak već je krenuo u stvaranje tima po svojoj meri, a prve žrtve njegove rekonstrukcije navodno su već poznate.

Prema informacijama koje stižu iz Španije, legendarni trener sastavio je listu fudbalera na koje više ne računa i dostavio je čelnicima "kraljevskog kluba". Time je jasno stavio do znanja da ga ne zanimaju velika imena niti status u svlačionici, već isključivo igrači koji se uklapaju u njegovu viziju novog Reala.

Murinjo bi trebalo da se vrati na "Santijago Bernabeu" posle više od decenije, pošto je klub navodno postigao dogovor sa Portugalcem o saradnji do 2029. godine. Njegov povratak očekuje se nakon predsedničkih izbora na kojima Florentino Perez brani funkciju prvog čoveka kluba.

1/6 Vidi galeriju Žoze Murinjo Foto: Ricardo Rocha / Alamy / Profimedia, Diogo Faria Reis/Avant Sports / imago sportfotodienst / Profimedia, FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia

A dok Madrid čeka ozvaničenje jednog od najvećih povrataka u modernoj istoriji kluba, Murinjo je već počeo da vuče konce iza kulisa.

Kako prenosi španski novinar Ramon Alvarez, među igračima koji nisu u planovima portugalskog stratega nalaze se Eduardo Kamavinga, Rodrigo Goes i talentovani Franko Mastantuono. To je izazvalo veliko iznenađenje među navijačima, posebno kada je reč o Rodrigu, koji je godinama bio važan deo napadačkog arsenala Madriđana.

Na listi za odlazak navodno su se našli i Fran Garsija, Raul Asensio i Dani Sebaljos. Za Sebaljosa već postoji konkretno interesovanje, a španski mediji navode da ga pažljivo prati Ajaks.

Ako se ove informacije pokažu tačnim, jasno je da Murinjo planira pravu revoluciju u Madridu. Portugalac je i tokom prvog mandata bio poznat po tome da bez emocija donosi teške odluke, a čini se da ni ovog puta neće biti drugačije.