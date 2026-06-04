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Mančester junajted je već završio posao oko dovođenja veznog fudbalera Atalante, Edersona, za kojeg se smatra da će biti prvo Kerikovo pojačanje tokom leta.

1/4 Vidi galeriju Ederson fudbaler Atalante Foto: FCI Photo Press Agency / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

"Đavoli" su se vratili u Ligu šampiona nakon što su ove sezone odigrali samo 40 mečeva i jasno je da će morati da prodube sastav, biće im potrebno više fudbalera kako bi se iznela sezona u kojoj će igrati na četiri fronta.

Brazilac iz Atalante će koštati oko 35 miliona funti, a tražiće se još veznih igrača, jer su na radaru Eliot Anderson, Karlos Baleba i Mateus Fernandeš, kao i Orelijen Čuameni iz Reala.

Dvojica od njih bi mogli da pojačaju ekipu Mančester junajteda, a klub će tragati i za napadačem jer je jasno da Hojlund neće biti njihov član naredne sezone. Mete?

Viktor Osimen je san, Mateta, Krupi, pa i Levandovski i Vlahović za koje ne treba platiti obeštećenje, su takođe opcije na stolu za Kerika.

Levi bek je takođe obaveza kluba, Luis Hol iz Njukasla je prva meta, ali Kerik ima za cilj i uvođenje mladih igrača iz akademije u prvi plan.

Klub će napustiti Kazemiro, očekuju se odlasci Onane, Rašforda, Zirkzea i Ugartea, kao i Sanča.

Kurir Sport / Sportske.net

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