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Fudbalski klub Napoli saopštio je danas da je sporazumno raskinuo ugovor sa trenerom Antoniom Konteom.

Odlazak Kontea je usledio nakon što je Napoli sezonu 2025/26 završio samo sa titulom u Superkupu Italije. Klub iz Napulja je zauzeo drugo mesto u Seriji A, sa 11 bodova manje od prvoplasiranog Intera, dok je u Kupu Italije eliminisan u četvrtfinalu od Koma.

Napoli je u prethodnoj sezoni igrao i u Ligi šampiona, u kojoj je eliminisan u ligaškoj fazi takmičenja.

1/6 Vidi galeriju Antonio Konte Foto: FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia, Profimedia

Konte je u Napoli došao u junu 2024. godine. Sa klubom iz Napulja je prošle godine osvojio titulu prvaka Italije, dok je na ukupno 91 meču na kom je vodio ekipu upisao 54 pobede, 19 remija i 18 poraza.

"Zahvaljujemo se treneru i njegovom osoblju na odličnom radu i želimo im sve najbolje u budućnosti i profesionalnim izazovima koje će odlučiti da prihvate", piše u saopštenju Napolija.

Italijanski mediji su preneli da je glavni kandidat za novog trenera Napolija doskorašnji šef stručnog štaba Milana Masimilijano Alegri.

Kurir Sport / Beta

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