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Portugalski napadač Žota poginuo je u saobraćajnoj nesreći u julu prošle godine, a Konateov otac Hamadi preminuo je u januaru nakon dugotrajne bolesti.

Diogo Žota Foto: Alexandre de Sousa / Zuma Press / Profimedia

"I u fudbalu možete bolovati od depresije, ne morate se stideti zbog toga. Često sam od igrača čuo da pate od depresije, ali navijači i ljudi koji su van našeg kruga to ne razumeju jer mi zarađujemo mnogo novca", rekao je Konate.

Prvotimac francuske reprezentacije, za koju je upisao 27 nastupa, istakao je da ga je smrt saigrača veoma pogodila.

"To me je uništilo, u tom trenutku ništa me nije interesovalo. Međutim, morate se vratiti fudbalu jer nemate izbora. Mi smo zaposleni u klubu, plaćaju nas svaki mesec i imamo obaveze. Nije bilo izbora, morate se vratiti na teren, igrate za sebe, ali i njega te njegovu porodicu. Ne možete to preboleti, ali morate naučiti da živite s tim", poručio je Konate.

Inače, Francuz će ovog leta, kad mu istekne ugovor, napustiti Liverpul, a navodno je najbliži Real Madridu.

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Srbija - Austrija Izvor: MONDO/Tijana Jevtić