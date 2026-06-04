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Španski stručnjak je sa Bajer Leverkuzenom potpisao dvogodišnji ugovor, a na klupi nemačkog kluba će zameniti Kaspera Julmana.

"Intenzivno smo radili na tome koji je trener najpogodniji za sledeću fazu razvoja kluba. Karles Martines je uspešno razvio brojne mlade igrače u Tuluzu i oblikovao međunarodni tim u jaku jedinicu. Pored ovog vrednog iskustva, on u Leverkuzen donosi visok nivo stručnosti iz vremena provedenog u omladinskoj akademiji Barselone. Karles je trener sa jasnim principima i modernim pristupom igri. Uvereni smo da može da pruži pravi podsticaj za našu sportsku budućnost", naveo je generalni direktor Bajer Leverkuzena za sportska pitanja Simon Rolfes, a preneo sajt kluba.

Martines Novelj je od 2023. godine radio kao glavni trener Tuluza, sa kojim je prethodnu sezonu završio na 10. mestu na tabeli francuskog prvenstva.

Pre imenovanja za šefa stručnog štaba Tuluza bio je pomoćni trener tog kluba, a ranije u karijeri je radio i kao selektor reprezentacije Kuvajta do 20 godina, i trener omladinskih selekcija katarskog Al Rajana, Barselone, Espanjola i Granoljersa.

Bajer Leverkuzen je sezonu 2025/26 završio na šestom mestu na tabeli Bundeslige, čime je izborio direktan plasman u Ligu Evropa za sledeću sezonu.

(Beta)