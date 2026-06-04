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U hotelu u kojem je smeštena naša reprezentacija pojavio se Arturo, vatreni navijač Čivasa iz Gvadalahare, kluba koji važi za najpopularniji u Meksiku i za koji, prema procenama, navija gotovo 45 odsto ukupne populacije zemlje.

Kada je saznao gde je odsela reprezentacija Srbije, nije mu bilo teško da pređe dug put i nekoliko sati provede čekajući ispred hotela. Razlog je bio samo jedan – želeo je da upozna Veljka Paunovića, čoveka koji je kao trener Čivasa ostavio dubok trag u srcima navijača slavnog kluba iz Gvadalahare.

Strpljenje mu se isplatilo. Posle gotovo tri sata čekanja, ostvario je svoj san. Dobio je autogram na dresu Čivasa, fotografiju za uspomenu i priliku da lično pozdravi srpskog stručnjaka čije ime i danas izaziva veliko poštovanje među ljubiteljima fudbala u Meksiku.

Koliko mu je taj susret značio, najbolje pokazuje poruka koju je poslao ljudima iz Fudbalskog saveza Srbije koji su mu omogućili da upozna Paunovića:

"Hvala vam što ste mi pomogli da budem deo ovog sna. Bog vas blagoslovio i hvala vam što ste pokazali toplinu i srdačnost srpskog naroda. Hvala od srca."

A onda je dodao:

"Ja sam iz Meksika, ali veoma poštujem i divim se svakome ko dođe da doprinese Čivasu iz Gvadalahare, a upravo je takav slučaj sa Paunovićem.

O Veljku nemam ništa osim reči divljenja. Pre svega zbog njegovih ljudskih kvaliteta, koje sam imao priliku lično da potvrdim kroz srdačnost sa kojom me je primio. Takođe mu se divim jer je uspeo da moj tim dovede do dramatičnog finala protiv Tigresa, nakon što je u plej-ofu utišao našeg najvećeg rivala u ligi, Klub Ameriku, u utakmici koja će zauvek ostati upisana u istoriju.

Jedna rečenica koju je izgovorio ostavila je snažan trag na mene. Na jednoj konferenciji za medije rekao je da on „bira da veruje“. Mislim da nam svima ponekad nedostaje malo te filozofije u svakodnevnom životu.

Još jedan trenutak kojeg se sećam bio je kada je na konferenciju za medije doveo dečaka po imenu Pepe, koji je imao tešku bolest. Takvi detalji pokazuju veličinu Veljka kao čoveka, ali i veličinu cele srpske zajednice, kako u Meksiku tako i van njega.

Zbog svega toga imam ogromno poštovanje prema Veljku, Srbiji i srpskom narodu."

Posebnu težinu ovoj priči daje činjenica da je Arturo svoju poruku napisao – na srpskom jeziku.

Njegova priča još jednom potvrđuje da je fudbal univerzalni jezik koji povezuje ljude bez obzira na granice, jezike i kontinente.

U zemlji u kojoj se fudbal živi svakog dana i gde se pobede slave kao državni praznici, jedan navijač Čivasa poneo je kući uspomenu za ceo život, a reprezentacija Srbije još jednog prijatelja više.