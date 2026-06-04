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Ono o čemu se prethodnih dana naširoko pisalo, danas se obistinilo. 

Mohamed Abu Fani od naredne sezone nosiće dres crveno-belih!

Zvezda će za njegov potpis izdvojiti milion evra odmah, dok bi Ferencvaroš  mogao da inkasira još 300.000 evra kroz bonuse, u zavisnosti od učinka i rezultata tima.

Plan je da se Abu Fani priključi ekipi već na prozivci koja je zakazana za 15. jun.

U prethodnoj sezoni, izraelski vezista je odigrao 25 utakmica, postigao četiri gola i zabeležio čak 10 asistencija, potvrdivši svoju ulogu kreativnog i pouzdanog igrača u sredini terena.

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Dodela medalja fudbalerima Vojvodine Izvor: Kurir