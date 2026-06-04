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Skaj je objavio snimak Iraole kako napušta objekat, manje od nedelju dana otkako je Liverpul otpustio trenera Arnea Slota zbog slabih rezultata.

Iraola je imao uspeha radeći u Bornmutu, tokom drugog dela tek završene sezone u Premijer ligi ekipa je nanizala 18 utakmica bez poraza i osvojila je šesto mesto na tabeli, što joj je donelo plasman u Ligu Evropa.

Bornmut je sezonu završio sa tri boda manje od Liverpula.

Španski 43-godišnji trener je tokom karijere predvodio i AEK iz Larnake, Mirandes i Rajo Valjekano.

(Beta)

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