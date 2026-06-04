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U saopštenju se navodi da je "Valensija finalizovala dvogodišnje produženje ugovora sa Dimitrijevskim, što znači da će makedonski golman ostati u klubu do juna 2028. godine".

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Od dolaska u Valensiju 2024. godine, Dimitrijevski je ukupno odigrao 33 zvanična meča u Primeri i Kupu kralja.

Dimitrijevski je 25. decembra 1993. godine rođen u Kumanovu, a u Španiji brani od 2012. godine, gde je nastupao i za Granadu, Kadiz, Himnastik i Rajo Valjekano.

Ističe se da su njegovo iskustvo i pouzdanost na golu doprineli rastu tima i poboljšanju rezultata u drugoj polovini sezone, pošto je pet puta sačuvao mrežu u pobedama nad Hetafeom, Levanteom, Osasunom, Seviljom i Atletik Bilbaom.

"Ovim produžetkom ugovora, Valensija osigurava kontinuitet 32-godišnjeg golmana, koji je nakon završetka Primere odigrao dve prijateljske utakmice, protiv Bosne i Hercegovine i Turske sa svojom reprezentacijom i pridružiće se saigračima nakon odmora", navodi se u saopštenju.

Valensija je sezonu u Primeri završila na devetom mestu.