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Španac dolazi na klupu velikog engleskog tima nakon što je Arne Slot dobio otkaz posle jedne zaista nezadovoljavajuće sezone koju je Liverpul imao, a vest je potvrdio klub sa "Enfilda"

Iraola je bio prethodne sezone trener Bornmuta sa kojim je postigao neverovatan rezultat. "Trešnjice" su mimo svih očekivanja završile na šestom mestu, samo tri boda iza Liverpula.

Iraola je odmah kontaktiran od strane trofejnog kluba, čim je bilo zvanično da će Slot dobiti otkaz. Španac je imao i druge ponude, ali je odlučio da ostane na Ostrvu i preuzme do sada posao njegove karijere.

U dosadašnjoj karijeri Iraola je vodio AEK Larnaku, Mirandes, Rajo Valjekano i na kraju Bornmut u kom se zadržao tri godine.

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Srbija - Austrija Izvor: MONDO/Tijana Jevtić