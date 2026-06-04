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Posle Mohameda Abu Fanija i Mo Čama, srpski šampion je završio još jedno pojačanje u ofanzivnom delu tima. Novi igrač Crvene zvezde uskoro će postati tinejdžer iz Bugarske Kristijan Balov.

1/8 Vidi galeriju Proslava titule FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic

Ovu informaciju prvi je preneo Sportal, uz dodatak da će crveno-beli sofijskoj Slaviji platiti 2.500.000 evra.

Vrlo zanimljiv izbor napravila je Crvena zvezda. Balov se može okrakterisati kao investicija za budućnost, pošto je reč o jednom od najtalentovanijih igrača Bugarske. Momak rođen 2006. godine igra na poziciji levog krila i ove sezone je nosio ekipu Slavije iz Sofije.

Na 33 utakmice za Slaviju iz Sofije Balov je ove sezone postigao šest golova i upisao sedam asistencija. U martovskom ciklusu debitovao je i za A selekciju Bugarske i to u pobedi nad Solomonskim ostrvima (10:2), kada je postigao gol i imao asistenciju.

Pretpostavlja se da je projektovan da u perspektivi nasledi neprikosnovene Aleksandra Kataija i Mirka Ivanića.