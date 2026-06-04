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Paunović smatra da jedan od domaćina domaćin predstojećeg Svetskog prvenstva ima kvalitet da ostvari istorijski uspeh na Mondijalu.

1/7 Vidi galeriju Veljko Paunović, konferencija za medije 29. maj 2026. Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Nekadašnji trener Gvadalahare i Tigresa veoma dobro poznaje meksički fudbal, pa je tokom konferencije za medije govorio sa puno poštovanja o timu koji predvodi Havijer Agire.

"Verujem da je Meksiko na potpuno suprotnoj strani od nas. Oni se nalaze na vrhuncu svog procesa razvoja i pred sobom imaju Svetsko prvenstvo koje će igrati pred svojim navijačima. Meksiko je veoma jak kada igra kod kuće. Odlično brani svoj kazneni prostor, ali posebno impresionira načinom na koji napada. Uz podršku navijača igra sa mnogo energije i intenziteta. Veoma je teško igrati protiv takvog tima."

Govoreći o predstojećem Svetskom prvenstvu, srpski stručnjak smatra da Meksiko ima potencijal da napravi iskorak.

„Meksiko ima veoma dobru fudbalsku osnovu, ogromnu tradiciju i neverovatnu strast prema fudbalu. Uveren sam da poseduje kvalitet da prođe grupnu fazu i ostvari veliki, istorijski rezultat“, poručio je Paunović.

Paunović smatra da će predstojeći duel Srbije i Meksika biti koristan za obe selekcije. Istakao je da Srbija po fizičkim karakteristikama i intenzitetu igre može da posluži kao dobar test za Meksiko pred mečeve grupne faze Svetskog prvenstva, gde će jedan od rivala domaćina biti Češka.

„Mi smo odgovarajući protivnik za Meksiko. Ne možemo u potpunosti da imitujemo Češku, ali postoje određene sličnosti koje im mogu koristiti u pripremi za Mundijal“, zaključio je Paunović.

Dok Srbija kroz prijateljske utakmice nastavlja stvaranje nove generacije igrača, Paunović veruje da Meksiko ulazi u završnu fazu priprema za najveći događaj u svojoj fudbalskoj istoriji i da ima sve preduslove da pred domaćom publikom ostvari rezultat za pamćenje.