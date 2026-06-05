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Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je težak poraz na gostovanju Meksiku u Toluki, gde je domaćin slavio ubedljivim rezultatom 5:1 u poslednjoj proveri pred početak Svetskog prvenstva. Podmlađeni sastav koji sa klupe predvodi Veljko Paunović nije uspeo da parira raspoloženim Meksikancima, pa je usledio još jedan bolan šamar za srpski fudbal.

Iako su Orlovi prvi stigli do prednosti, kada je Petar Stanić pogodio u 19. minutu, domaći tim nije dozvolio da ga to poremeti. Meksiko je nastavio sa napadima, a nagrada je stigla preko Vaskeza koji je izjednačio rezultat. Potom je usledio i nesrećan autogol Stefana Bukinca, kojim je domaćin preokrenuo.

U drugom poluvremenu viđena je potpuna dominacija Meksika. Himenez je povećao prednost na 3:1, zatim je i Adem Avdić nespretno zatresao sopstvenu mrežu, dok je Luis Čavez stavio tačku na utakmicu za konačnih 5:1.

Posle poraza od Zelenortskih Ostrva rezultatom 3:0 u prethodnom meču, Srbija je doživela još jedan ozbiljan udarac, a utisak je da je usledilo novo bolno prizemljenje za naš nacionalni tim.

Nakon utakmice, meksički mediji nisu štedeli reči hvale za svoju reprezentaciju, ali ni kritike na račun Srbije. Najčitaniji sportski portali utrkivali su se u bombastičnim naslovima.

1/11 Vidi galeriju Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Portal "Record" objavio je tekst pod naslovom: "Spremni za Svetsko prvenstvo! Meksiko razbio Srbiju i već razmišlja o Južnoj Africi", uz poseban osvrt na dva autogola srpskih fudbalera.

Sa druge strane, "ESPN" ocenjuje da reprezentacija Meksika sa ogromnom dozom samopouzdanja odlazi na Mundijal.

Havijer Agire je tražio meč koji će njegovom timu vratiti veru i dobio ga je protiv Srbije. Mladi evropski sastav predvođen Veljkom Paunovićem na kraju je poslužio kao idealna uvertira za Meksikance pred Svetsko prvenstvo 2026. godine - navodi ESPN.

U istom tekstu ističe se da je Agire za manje od dve godine uspeo da preokrene atmosferu oko nacionalnog tima i od kritika stigne do aplauza navijača, iako je rival bio daleko od ozbiljnog nivoa.

Portal "Mediatiempo" takođe nije krio zadovoljstvo, pa je objavio naslov: "Spremni za Svetsko prvenstvo! Meksiko razgromio Srbiju u poslednjoj utakmici pred turnir".

Jedno je sigurno - posle pet golova u mreži Srbije, meksički mediji imali su mnogo razloga za slavlje i bili su veoma inspirisani u opisivanju dešavanja iz Toluke.

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