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Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je težak poraz na gostovanju Meksiku u Toluki, gde je domaćin slavio ubedljivim rezultatom 5:1 u poslednjoj proveri pred početak Svetskog prvenstva.

Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Uspeli su fudbaleri Srbije da postignu i dva komična autogola o kojima bruji čitava planeta. 

Kada smo pomislili da ćemo bar na odmor otići u rezultatskom egalu, Stefan Bukinac vratio je loptu ka golu Filipa Stankovića, a ona je na više nego komičan način završila u našoj mreži. Igrala se nadoknada prvog poluvremena i Meksiko je na ovaj način poveo sa 2:1.

Da to ne bude najtragičniji detalj na meču, pobrinuo se Zvezdin biser Adem Avdić koji je u 72. minutu nespretno reagovao posle kornera Meksika i zakucao loptu u mrežu Srbije.

Smešno, tragično, katastrofalno... Meksikanci, ne morate vi, daćemo ga mi sami sebi...

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