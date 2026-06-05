Poraz Srbije od 5:1 u Meksiku obeležen je autogolima i nespretnim asistencijama. Pogledajte kako je izgledala ova katastrofa.
Fudbal
ŠTA SU RADILI FUDBALERI SRBIJE U MEKSIKU? Pogledajte PETI gol domaćina - asistent NAŠ IGRAČ?!
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Debakl reprezentacije Srbije u Meksiku i poraz od 5:1 (2:1) uz niz neverovatnih grešaka naših igrača.Dva autogola i asistencija za još jedan. Neverovatno.
Petarda je pukla tako što je Mihailo Ivanović asistirao Čavezu... Nespretna reakcija i novi gol rivala. Srećom, sudija je odmah posle tog gola svirao kraj utakmice.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Pogledajte i fotografije sa meča u Toluki:
Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia
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