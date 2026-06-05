Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Debakl reprezentacije Srbije u Meksiku i poraz od 5:1 (2:1) uz niz neverovatnih grešaka naših igrača.Dva autogola i asistencija za još jedan. Neverovatno.

Petarda je pukla tako što je Mihailo Ivanović asistirao Čavezu... Nespretna reakcija i novi gol rivala. Srećom, sudija je odmah posle tog gola svirao kraj utakmice.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte i fotografije sa meča u Toluki:

1/11 Vidi galeriju Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia