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Debakl reprezentacije Srbije u Meksiku i poraz od 5:1 (2:1) uz niz neverovatnih grešaka naših igrača.Dva autogola i asistencija za još jedan. Neverovatno.

Petarda je pukla tako što je Mihailo Ivanović asistirao Čavezu... Nespretna reakcija i novi gol rivala. Srećom, sudija je odmah posle tog gola svirao kraj utakmice.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte i fotografije sa meča u Toluki:

Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

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Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir