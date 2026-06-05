Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Meksika sa 5:1 (2:1) u prijateljskom meču odigranom u Toluki.

Golove za domaći tim postigli su Vaskez (34) Himenez (57) i Čavez (90), kao i dva igrača Srbije Bukinac (45+2, autogol) i Avdić (72, autogol). Sa druge strane, Stanić je pogodio za našu reprezentaciju u 19. minutu.

1/11 Vidi galeriju Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

"Orlovi" su još jednom igrali kao rasuta banda i izgledalo je kao da su se skupili za termin u balonu, a ne za meč protiv jednog od domaćina Svetskog prvenstva kom je ovo pritom generalna proba za Mundijal. Ako ste prespavali ovu utakmicu - dobro je! Bolje da ne gledate šta se sve dešavalo...

Ako ipak želite da pogledate, skratićemo vam muke - ne morate pogledati ceo susret već golove. Evo kako su fudbaleri Meksika uništili "orlove" i kako je izgledala istorijska bruka i šamar od kog će drugo brideti obrazi...

BONUS VIDEO: