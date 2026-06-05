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Fudbaleri Meksika demolirali su Srbiju sa 5:1, a selektor ove reprezentacije Havijer Agire konferenciju za medije počeo je rečima koje su sve šokirale.

On je prvo govorio o golu koji su "orlovi" postigli i žestoko je kritikovao svoje fudbalere.

1/11 Vidi galeriju Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

- To je bila jedna teška, užasna glupost, sine. Užasno! Jedan igrač nije bio odlučan, drugi se nije oglasio i to je to. U vrhunskom fudbalu te odmah kazne ako pogrešiš. Pogrešili smo jednom u 90 minuta i primili smo gol - rekao je Agire, a zatim je okrenuo ploču:

- Srećan sam i zadovoljan, zamislite, pobedili smo 5:1! Potpuno je normalno u igri da se neke lopte pošalju preko gola, ne možete dati gol iz svake šanse. Promašili su Hulijan i Raul, a postigli smo pet golova. Imali smo i sreće, jer je rival imao dva autogola koja se dešavaju u fudbalu, ali generalno sam zadovoljan onim što sam video.

Dotakao se i Srbije.

- Što se tiče rivala, veoma nam je jasno kako igraju. Imali smo Srbiju više nego proučenu, teško da su mogli da nas iznenade bilo čime. Taktički smo sve imali na papiru i u teoriji, sve je bilo izanalizirano. Odlučili smo se za startnih 11 na osnovu toga kako su se moji igrači osećali ove nedelje, a ne samo zbog protivnika.

Na kraju je zaključio kako je Meksiko spreman za Mundijal.

- Spremamo se već 22 meseca. Nije bilo lako izabrati 26 igrača, imali smo 12 povređenih u jednom trenutku, ali sada smo na vrhuncu. Fizički smo sjajni, oporavljamo igrače i stižemo u dobrom duhu. Imamo 26 fudbalera sličnog nivoa i ko god da igra, ja sam miran. Kod mene nema prvog, drugog i trećeg golmana, svi su ravnopravni.

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