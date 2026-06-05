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Meksiko - Srbija 5:1. Ne bi trebalo ništa više dodavati - iz rezultata se vidi kolika je ovo tragedija!

Ipak, stvari nisu tako crne ako pitate Veljka Paunovića. Selektor "orlova" je na konferenciji za medije rekao da smo "bili svedoci odlične utakmice", a da su mladi fudbaleri Srbije "pokazali veliku posvećenost i fantastičan stav".

1/11 Vidi galeriju Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Za početak, Paunović se dotakao sukoba koji je imao sa fudbalerom Meksika Galjardom.

- To su fudbalske stvari i ostaju tamo na terenu, ništa se zapravo nije desilo. Iskreno, treba se fokusirati na bitno, a glavni akter danas je meksička reprezentacija i predstojeće Svetsko prvenstvo - rekao je Paunović, pa dodao:

- Mi smo, došli tražeći iskustvo. Mislim da je rezultat bio previsok, s obzirom na to da smo postigli dva autogola, i to neiznuđena. To pokazuje da nam ostaje još mnogo posla. Sa druge strane, i onaj peti gol je bio velika naivnost, ostaviti loptu tako praktično na tacni, servirati je za onakav sjajan šut... Čavez ga je dao, zar ne? To su stvari koje moramo bolje da kontrolišemo. Ako izuzmemo ta tri gola koja su bila naše sopstvene greške, ne umanjujući zasluge Meksika što nas je stavio u te situacije, taj napredak je ono što moramo da tražimo: bolju kontrolu utakmice. Kada u prvom poluvremenu idete na odmor, a ostalo je još samo minut ili dva, i postignete autogol na taj način, to očigledno nanosi veliku štetu mladoj ekipi.

1/6 Vidi galeriju Veljko Paunović Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Zatim se dotakao i samog meča za koji kaže da je bio odličan.

- Mislim da smo bili svedoci odlične utakmice protiv jedne sjajne reprezentacije, kao što sam juče i rekao to se pokazalo, bilo je veoma teško za ovu grupu igrača. Meksiko je zasluženo pobedio i odlazi na Svetsko prvenstvo uz ubedljivu pobedu. Što se tiče naše strane i igrača, mislim da su dali sve od sebe i smatram da smo u prvom poluvremenu odigrali veoma dobro. Došli smo do ključnog momenta utakmice, a to je bio autogol koji nam je naneo prilično veliku štetu, a zatim smo započeli drugo poluvreme primivši gol na veoma naivan način, iskreno. Ali to je ono što može da se desi u ovakvim utakmicama i sa novom grupom koja se još uvek upoznaje i uigrava.

Pokušao je da pronađe i svetle tačke u ubedljivom porazu Srbije.

- Bilo je, kao što rekoh, velike posvećenosti, fantastičan stav, imali smo dobre momente u iznošenju lopte i to je ono što se traži: kvalitet i nivo kvaliteta koji ovaj tim treba da dostigne. Mislim da je pred nama još mnogo posla, a potrebno je i vreme da dostignemo odgovarajući nivo za takmičenje na najvišem nivou. Ipak, zadovoljan sam grupom i želim da čestitam i poželim sve najbolje meksičkoj reprezentaciji - zaključio je Veljko Paunović.

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