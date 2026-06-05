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Nekadašnji nemački fudbaler uhvaćen je u društvu Bugarke zbog koje je pukao njegov brak sa Anom Ivanović, a prizori koje su fotografi zabeležili govore više od hiljadu reči.

Na ekskluzivnim fotografijama vidi se kakoBastijan i Silva razmenjuju nežnosti na ulicama Majorke. U jednom trenutku pali su i strastveni poljupci, nakon čega su se zajedno uputili ka njegovom luksuznom džipu i odvezli se u nepoznatom pravcu.

Silva i Bastijan Foto:  SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ove scene dolaze kao veliko iznenađenje za javnost, budući da su poslednjih nedelja brojni mediji tvrdili da je njihova romansa doživela krah. Međutim, najnoviji kadrovi pokazuju sasvim drugačiju sliku - Švajnštajger i Silva deluju zaljubljenije nego ikada.

Vest će sigurno ponovo podgrejati interesovanje javnosti za jedan od najpraćenijih razvoda u svetu sporta i šou-biznisa. Brak Bastijana Švajnštajgera i Ane Ivanović godinama je važio za jedan od najskladnijih među poznatim sportskim parovima, zbog čega je svaka nova informacija o njihovom privatnom životu pod budnim okom javnosti.

Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

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Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram