EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE! Švajni ponovo sa Bugarkom! Krišom snimljen tokom akcije sa Silvom - sve radili nasred ulice
Nekadašnji nemački fudbaler uhvaćen je u društvu Bugarke zbog koje je pukao njegov brak sa Anom Ivanović, a prizori koje su fotografi zabeležili govore više od hiljadu reči.
Na ekskluzivnim fotografijama vidi se kakoBastijan i Silva razmenjuju nežnosti na ulicama Majorke. U jednom trenutku pali su i strastveni poljupci, nakon čega su se zajedno uputili ka njegovom luksuznom džipu i odvezli se u nepoznatom pravcu.
Ove scene dolaze kao veliko iznenađenje za javnost, budući da su poslednjih nedelja brojni mediji tvrdili da je njihova romansa doživela krah. Međutim, najnoviji kadrovi pokazuju sasvim drugačiju sliku - Švajnštajger i Silva deluju zaljubljenije nego ikada.
Vest će sigurno ponovo podgrejati interesovanje javnosti za jedan od najpraćenijih razvoda u svetu sporta i šou-biznisa. Brak Bastijana Švajnštajgera i Ane Ivanović godinama je važio za jedan od najskladnijih među poznatim sportskim parovima, zbog čega je svaka nova informacija o njihovom privatnom životu pod budnim okom javnosti.