Slušaj vest

Istorijsku bruku doživeli su fudbaleri Srbije na poslednjem okupljanju. Najpre je selekcija Zelenortskih Ostrva slavila protiv "orlova" sa 3:0, da bi potom Meksiko u Toluki naneo još teži poraz rezultatom 5:1. Kada se podvuče crta, Srbija je u dva meča primila čak osam golova, a postigla samo jedan.

Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Istina, reprezentacija je i ranije doživljavala teške poraze. Pamte se neuspesi protiv Ukrajine i Engleske od po 5:0 u kvalifikacionim ciklusima za Evropsko i Svetsko prvenstvo tokom prethodnih godina, ali ovakav scenario do sada nije viđen u prijateljskim utakmicama.

Poraz od Meksika ušao je u istoriju kao prvi prijateljski meč od osamostaljenja Srbije u kojem je nacionalni tim primio pet golova. Za sličan neuspeh treba se vratiti sve do 2002. godine, kada je tadašnja SR Jugoslavija, predvođena sa klupe od strane Dejana Savićevića, poražena u Pragu od Češke rezultatom 5:0.

Od novijih mečeva izdvaja se i duel sa Rusijom iz 2024. godine, kada je Srbija izgubila sa 4:0, što je do susreta sa Meksikom predstavljalo najteži poraz "orlova" u prijateljskim utakmicama od 2006. godine.

Utisak je dodatno bolan uprkos činjenici da je Veljko Paunović na raspolaganju imao podmlađenu ekipu u oba susreta. Vremena za analizu nema mnogo, a pred selektorom je ozbiljan zadatak da pronađe rešenje i model igre koji bi reprezentaciji što pre doneo bolje rezultate i povratak na pobednički kolosek.

Ne propustiteFudbalBRUKA "ORLOVA" IZ UGLA FOTO-REPORTERA: Pogledajte neke od fotografija sa meča Meksiko - Srbija (GALERIJA)
profimedia-1107831341.jpg
Fudbal"MNOGO SAM RAZOČARAN! NAJBOLJE DA..." Veljko Paunović otvorio dušu: Sve je palo na ove momke! Jako mi je krivo...
Veljko Paunović
Fudbal"BILI SMO SVEDOCI ODLIČNE UTAKMICE! VELIKA POSVEĆENOST, FANTASTIČAN STAV..." Šta priča Veljko Paunović?! Srbija se obrukala kao nikada pre, a on kaže OVO!
Veljko Paunović
Fudbal"TEŠKA GLUPOST, SINE! UŽASNO!" Meksiko DEMOLIRAO Srbiju, a selektor obraćanje medijima počeo OVIM rečima: Havijer Agire šokirao novinare!
Havijer Agire
FudbalAKO STE PRESPAVALI - DOBRO JE! Ovako su fudbaleri Meksika UNIŠTILI "orlove": Istorijska bruka i šamar od kog će dugo brideti obrazi! (VIDEO)
Meksiko Srbija.jpg
FudbalŠTA SU RADILI FUDBALERI SRBIJE U MEKSIKU? Pogledajte PETI gol domaćina - asistent NAŠ IGRAČ?!
Greška Mihaila Ivanovića i gol Meksika
FudbalMEKSIKANCI, NE MORATE, DAĆEMO GA MI SAMI SEBI... Pa, ovo je neviđeno: Autogolovi fudbalera Srbije o kojima BRUJI PLANETA! Da li da se smejemo ili da plačemo...
Srbija Autogolovi 2.jpg
FudbalRAZBIJANJE, GAŽENJE, KATASTROFA! "Orlovi" demolirani, pa razapeti u meksičkim medijima: Evo kako je ispraćena nova BRUKA fudbalera Srbije!
profimedia-1107827701.jpg
FudbalKAKVA BRUKA! MEKSIKO DEKLASIRAO SRBIJU: Cirkus, dali smo sami sebi 2 gola, delovali kao turisti...
Detalj sa utakmice Srbija - Meksiko, Adem Avdić sa loptom

 BONUS VIDEO:

01:23
Veljko Paunović pročitao novinarima poruku od Andreja Ilića Izvor: FSS