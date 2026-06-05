BRUKA! OVAKO NEŠTO SE NIKADA PRE NIJE DESILO! "Orlovi" ispisali nove CRNE stranice istorije srpskog fudbala: Isplivao podatak koji dokazuje razmere KATASTROFE!
Istorijsku bruku doživeli su fudbaleri Srbije na poslednjem okupljanju. Najpre je selekcija Zelenortskih Ostrva slavila protiv "orlova" sa 3:0, da bi potom Meksiko u Toluki naneo još teži poraz rezultatom 5:1. Kada se podvuče crta, Srbija je u dva meča primila čak osam golova, a postigla samo jedan.
Istina, reprezentacija je i ranije doživljavala teške poraze. Pamte se neuspesi protiv Ukrajine i Engleske od po 5:0 u kvalifikacionim ciklusima za Evropsko i Svetsko prvenstvo tokom prethodnih godina, ali ovakav scenario do sada nije viđen u prijateljskim utakmicama.
Poraz od Meksika ušao je u istoriju kao prvi prijateljski meč od osamostaljenja Srbije u kojem je nacionalni tim primio pet golova. Za sličan neuspeh treba se vratiti sve do 2002. godine, kada je tadašnja SR Jugoslavija, predvođena sa klupe od strane Dejana Savićevića, poražena u Pragu od Češke rezultatom 5:0.
Od novijih mečeva izdvaja se i duel sa Rusijom iz 2024. godine, kada je Srbija izgubila sa 4:0, što je do susreta sa Meksikom predstavljalo najteži poraz "orlova" u prijateljskim utakmicama od 2006. godine.
Utisak je dodatno bolan uprkos činjenici da je Veljko Paunović na raspolaganju imao podmlađenu ekipu u oba susreta. Vremena za analizu nema mnogo, a pred selektorom je ozbiljan zadatak da pronađe rešenje i model igre koji bi reprezentaciji što pre doneo bolje rezultate i povratak na pobednički kolosek.
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