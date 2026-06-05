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Opšte je poznata stvar da je reprezentativac Engleske Eliot Anderson prvi pik Enca Mareske za mesto centralnog veznog igrača u redovima Mančester sitija, ali "građani" će morati da se potrude u nameri da omekšaju srce Notingem Foresta.

1/4 Vidi galeriju Eliot Anderson Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, Lee Keuneke/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako prenosi "Atletik", klub našeg Nikole Milenkovića odbio je prvu ponudu vicešampiona Engleske, ciljajući da ga pusti uz rekordnu svotu za jednog domaćeg igrača.

Rekord drži fudbaler Arsenala Deklan Rajs, koji je za 105 miliona funti prešao na "Emirejts" iz redova gradskog rivala Vest Hema.

Deluje da je Anderson sazreo za tako nešto, jer je u prethodne dve sezone po dolasku iz Njukasla na "Siti graud" postao jedan od najboljih premijerligaških igrača na svojoj poziciji.

Uprkos osetnije slabijoj drugoj sezonu u Forestu nego što je to bio slučaj sa debitantskom, Andersonova tržišna vrednost nije opadala.

Štaviše, prema podacima sa "Transfermarketa", početkom ovog meseca dosegla je najvećih 75 miliona evra, što je za 15 više u odnosu na 60 miliona koliko je vredeo krajem prošle godine.

Kurir Sport / Sportske.net

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