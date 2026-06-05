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U pitanju su dečaci rođeni 2010. godine (mlađi kadeti), 2011. (pioniri), 2012. (mlađi pioniri) i 2013. (petlići), kojima su na svečanosti u Sportskom centru „Partizan – Teleoptik“ uručeni šampionski pehari.

Ostvaren uspeh je još jedan pokazatelj koliko se u Partizanu pridaje značaj u radu sa mlađim kategorijama o čemu su govorili rukovodioci Škole, Miralem Sulejmani i Nenad Marinković.

FK Partizan Foto: FK Partizan

- Danas je divan dan za ceo klub, jer su četiri osvojene šampionske titule zaista sjajan rezultat. Ipak, nisu samo trofeji merilo rada, već je u prvom planu razvoj dece i zato želim da čestitam svim trenerima, medicinskom osoblju, sekretarima i svima drugima koji su posvetili mnogo pažnje i truda da ova godina bude veoma uspešna. Živeo Partizan - rekao direktor Omladinske škole, Miralem Sulejmani, dok je njegov najbliži saradnik, Nenad Marinković istakao:

FK Partizan Foto: FK Partizan

- Ove generacije su pokazale zajedništvo koje se oseća, treneri i igrači su „legli“ jedni drugima i kao plod toga su došli dobri rezultati. Naši ciljevi u budućnosti su da izbacimo što više kvalitetnih igrača u prvi tim, a kada se to dešava onda dolaze i dobri rezultati. Zato i želim da poručim svim mladim fudbalerima da budu strpljivi, pametni i da veruju klubu.

FK Partizan Foto: FK Partizan



Osvojene titule predstavljaju podstrek za dalji rad, ne samo igračima, već i njihovim trenerima koji se trude da studiozno i predano prenesu svoje znanje na dečake koji tek stasavaju.