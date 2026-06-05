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Žarko Lazetić je stigao u Humsku, gde je sa čelnicima kluba započeo razgovore o mogućem preuzimanju prvog tima, piše Telegraf.

Nekadašnji fudbaler Partizana tokom igračke karijere nosio je dres crno-belih, a potom je nastupao za Vojvodinu, Rodos, Vojvodinu, Javor i Bežaniju. Po završetku igračke karijere brzo je uplovio u trenerske vode. U Partizanu je radio kao pomoćni trener, vodio selekcije do 17 i 19 godina, dok je prvi samostalni angažman imao u Teleoptiku.

1/10 Vidi galeriju Žarko Lazetić Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Pravu afirmaciju stekao je na klupi TSC-a, gde je ostvario zapažene rezultate i privukao pažnju šire fudbalske javnosti. Usledio je angažman u Makabiju iz Tel Aviva, koji je okončan tokom sezone, nakon čega nije žurio sa povratkom na trenersku scenu.

Nije nikakva tajna da u Humskoj Lazetića vide kao jedno od najpoželjnijih rešenja za klupu Partizana, posebno u slučaju da Srđan Blagojević prihvati ponudu ruskog Akrona. Razgovori dve strane su u toku, ali je za konačan dogovor potrebno da se poklope svi uslovi.

U međuvremenu, Partizan već radi na formiranju tima za narednu sezonu, a prema dosadašnjim najavama, značajnu ulogu i ovog puta trebalo bi da imaju mladi igrači iz klupske škole i razvojnog pogona.