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Nenad Milijaš mogao bi uskoro da započne novo poglavlje u trenerskoj karijeri i napusti Crvenu zvezdu.

Nekadašnji kapiten crveno-belih dobio je poziv koji se ne odbija i veoma je blizu dogovora sa TSC-om iz Bačke Topole, gde bi trebalo da preuzme funkciju šefa stručnog štaba.

1/11 Vidi galeriju Nenad Milijaš Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Interesovanje kluba iz Bačke Topole za Milijaša nije novost, pošto su ga želeli i ranije, ali do saradnje prošle godine ipak nije došlo.

Nekadašnji vezista Zvezde sada je, međutim, spreman za naredni korak u karijeri. Nakon rada sa omladinskim selekcijama srpskog šampiona, odlučio je da se oproba u samostalnom vođenju seniorske ekipe.

Pred njim će biti jasan zadatak – da TSC što pre vrati u elitni rang srpskog fudbala. Ostaje da se vidi kako će se snaći u novoj ulozi i izazovima koji ga očekuju tokom naredne sezone.

Postoje dve opcije za zamenika Nenada Milijaša na klupi omladinaca Zvezde. Prema našim saznanjima, prva opcija je Slavoljub Đorđević, a druga Đorđe Rakić. Ko će zameniti Milijaša, ostaje da se vidi.

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