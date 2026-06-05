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Aleksandar Stanković ponovo je član Intera, potvrdio je Fabricio Romano. Italijanski velikan odlučio je da iskoristi pravo preče kupovine i za povratak srpskog veziste izdvoji 23 miliona evra.

Posle odlične sezone u dresu Briža, gde je svojim igrama skrenuo pažnju evropskih klubova, sin Dejana Stankovića dobio je novu priliku u klubu u kojem je ponikao. Inter nije želeo da čeka naredno leto, pa je odmah aktivirao dogovorenu klauzulu. Da su u Milanu odložili odluku za godinu dana, povratak mladog fudbalera koštao bi ih dva miliona evra više.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Stanković Briž Foto: OLIVIER HOSLET/EPA, Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia, OLIVIER MATTHYS/EPA

Tokom prethodnih meseci pojavile su se informacije da bi Stanković mogao da nastavi karijeru u Engleskoj, pošto je ozbiljno interesovanje pokazivao Njukasl. Ipak, vezista je na kraju ostvario želju da zaigra u dresu kluba u kojem je njegov otac ostavio dubok trag.

Srpski reprezentativac prošao je sve mlađe selekcije nacionalnog tima, dok je seniorski fudbal prvi put okusio upravo u Interu 2022. godine. Nakon toga usledile su pozajmica u Lucern i transfer u Briž vredan 10 miliona evra. Inter je tada mudro ugradio klauzulu o otkupu, koja se sada pokazala kao pun pogodak.

Belgijski klub tako ostaje bez jednog od najvažnijih igrača iz prošle sezone, dok će na njegov račun stići 23 miliona evra. Stanković je u prvenstvu Belgije upisao šest pogodaka i dve asistencije, a zapažen učinak imao je i u Ligi šampiona, gde je postigao tri gola i zabeležio još dve asistencije.

Sve to bilo je dovoljno da ga Inter vrati među svoje redove i pruži mu šansu da se dokaže na najvećoj sceni.

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