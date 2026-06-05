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Robertson će kao slobodan igrač od 1. jula preći u Totenhem, kada mu istekne ugovor sa Liverpulom.

Kapiten Škotske odigrao je 378 utakmica i postigao 14 golova za Liverpul i između ostalog osvojio dve titule Premijer lige i Ligu šampiona.

Totenhem je u januaru pokušavao da dovede Robertsona, dogovor je bio postignut, ali je Liverpul na kraju odustao jer nije mogao da vrati Kostasa Cimikasa sa pozajmice u Romi, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Totenhem je ove sezone u poslednjem kolu obezbedio opstanak u Premijer ligi pod trenerom Robertom de Zerbijem.

"Endi je neko kome se već godinama divim i doneće našem timu izvanredne tehničke kvalitete, iskustvo, liderstvo i mentalitet. On je dokazani pobednik na najvišem nivou i neko ko može biti važan igrača za nas, na terenu i van njega", rekao je De Zerbi.

Robertson je 2017. godine iz Hala prešao u Liverpul, a igrao je još za Kvins Park i Dandi junajted.

Za reprezentaciju Škotske odigrao je 93 utakmice i postigao četiri gola i predvodiće je na predstojećem Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

(Beta)