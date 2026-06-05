Slušaj vest

Robertson će kao slobodan igrač od 1. jula preći u Totenhem, kada mu istekne ugovor sa Liverpulom.

Kapiten Škotske odigrao je 378 utakmica i postigao 14 golova za Liverpul i između ostalog osvojio dve titule Premijer lige i Ligu šampiona.

Totenhem je u januaru pokušavao da dovede Robertsona, dogovor je bio postignut, ali je Liverpul na kraju odustao jer nije mogao da vrati Kostasa Cimikasa sa pozajmice u Romi, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Totenhem je ove sezone u poslednjem kolu obezbedio opstanak u Premijer ligi pod trenerom Robertom de Zerbijem.

"Endi je neko kome se već godinama divim i doneće našem timu izvanredne tehničke kvalitete, iskustvo, liderstvo i mentalitet. On je dokazani pobednik na najvišem nivou i neko ko može biti važan igrača za nas, na terenu i van njega", rekao je De Zerbi.

Robertson je 2017. godine iz Hala prešao u Liverpul, a igrao je još za Kvins Park i Dandi junajted.

Za reprezentaciju Škotske odigrao je 93 utakmice i postigao četiri gola i predvodiće je na predstojećem Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

(Beta)

Ne propustiteFudbalMANČESTER SITI KRENUO PO REPREZENTATIVCA ENGLESKE: Moraće dobro da odreše kesu!
Eliot Anderson
FudbalNAVIJAČI REDSA NA NOGAMA: Iraola posetio trening centar Liverpula uoči mogućeg angažmana
Andoni Iraola
FudbalKOGA ĆE SVE MANČESTER JUNAJTED DOVESTI? Kerik završio prvo pojačanje, evo ko je sve još na meti!
Majkl Kerik
FudbalKRAJ JEDNE ERE! Legenda Premijer lige rekla zbogom fudbalu posle 24 godine!
profimedia0833826362.jpg

00:21
Zagrevanje fudbalera Vojvodine Izvor: Kurir