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Burno je u fudbalskoj sekciji Partizana u poslednjih nekoliko dana. Na Skupštini kluba je ostavku dao potpredsednik Predrag Mijatović, a sada slede novi potresi.

"Kako smo i najavili početkom dana, Srđan Blagojević, posle nekoliko dana razmišljanja i pregovora klubova u vezi sa obeštećenjem, odlučio je da napusti Humsku i prihvati ponudu Akrona sa kojim ugovara detalje trogodišnje saradnje. Ponudu (još uvek usmenu) je prihvatio i Partizan te nema više prepreka u realizaciji posla, niti angažovanju novog šefa stručnog štaba što bi trebalo da bude Ẓ̌arko Lazetić, što smo takođe najavili jutros", stoji u tekstu Telegrafa.

Ruski Akron će biti nova destinacija Srđana Blagojevića, prema ovim informacijama, a ruski klub to nije aktivirao i zapravo se dogovorio sa Partizanom o isplati dela pomenutog iznosa kako bi angažovao Blagojevića.

"Inicijalni kontakt dve strane nije navodio da bi moglo doći do razlaza samo tri meseca pošto je deo čelnika vratio Blagojevića na klupu Partizana. Međutim, otužna atmosfera u i oko kluba, posebno pre održavanja Skupštine, potom i konferencija za medije u kojoj je odlazeći čelnik Predrag Mijatović sve što se dešavalo u protekloj sezoni svalio na trenera, navela je Blagojevića da zatraži izlaz čelnicima koji su "pretekli".

U međuvremenu je već obavio razgovor sa generalnim direktorom Akrona, koji mu je ponudio trogodišnji ugovor i skoro duplo veća primanja (oko 35.000 evra mesečno bez bonusa), stavljajući ga kao prioritetni izbor ispred dvojice ruskih trenera.

Dogovor trenera i ruskog kluba je brzo postignut, ali je tinjao problem sa pomenutim obeštećenjem koje je Partizan potraživao, te je Blagojeviću i Akronu dato do 5. juna da reše situaciju, jer posle toga nije bilo izlaza", stoji u tekstu dalje.

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport