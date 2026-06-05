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FK Partizan razmatra angažovanje španskog veziste Ikera Poza iz Gorice.

Kako je preneo "Telegraf", crno-beli pojedine informacije koje su se poslednjih dana pojavile u javnosti nisu potpuno tačne.

1/6 Vidi galeriju Stadion Partizana Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

Pre svega, netačne su tvrdnje da su crno-beli za 25-godišnjeg fudbalera poslali ponudu veću od 1,5 miliona evra i da je ona odbijena.

U Humskoj su već uspostavili kontakte sa igračem i prema dostupnim informacijama naišli na pozitivan odgovor, pošto je Španac pokazao veliko interesovanje za dolazak u Beograd.

Pregovori i dalje traju, a ostaje da se vidi da li će Partizan uspeti da realizuje posao pre početka priprema za novu sezonu.

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