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Crvena zvezda nastavlja da pomera granice srpskog i regionalnog fudbala, ne samo kroz rezultate na terenu, već i kroz impresivan rast tržišne vrednosti svojih igrača. Posle devete uzastopne šampionske titule u domaćem prvenstvu, crveno-beli su još jednom potvrdili potpunu dominaciju, ali i pokazali da se u Ljutice Bogdana gradi tim čija vrednost raste iz meseca u mesec.

Prema najnovijim podacima sa „Transfermarkta“, ukupna vrednost ekipe crveno-belih dostigla je čak 117,6 miliona evra, što predstavlja novi istorijski rekord kluba i dodatni skok u odnosu na martovskih 102 miliona evra. Time je Zvezda postavila standard koji do sada nijedan klub iz regiona nije uspeo da dostigne.

1/8 Vidi galeriju Adem Avdić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Najveći skok zabeležio je Vasilije Kostov, Zvezdin biser, čija je tržišna vrednost porasla sa 18 na čak 25 miliona evra, što ga čini najvrednijim igračem crveno-belih. Kostov je u sezoni iza sebe imao učinak koji prevazilazi okvire domaćeg fudbala, za momka od samo 18 godina. Vezni fudbaler crveno-belih postigao je 13 golova i sedam asistencija u svim takmičenjima.

Posebno se istakao u važnim evropskim utakmicama, gde je pogađao protiv Porta i Malmea u Ligi Evrope. Pored toga postao je i najmlađi strelac u istoriji „večitih“ derbija. Njegov razvoj potvrđuju i napredne analitike, pa se prema istraživanjima CIES-a nalazi među najboljim igračima u Evropi do 20 godina po broju kreiranih situacija i asistiranih šuteva na 90 minuta.

Veliki skok zabeležio je i Adem Avdić, čija je vrednost porasla sa 4 na 10 miliona evra. Rođen 2007. godine, mladi levi bek je iskoristio šansu koju je dobio ove sezone i pokazao da Zvezda ozbiljno računa na njega u budućnosti. Na poziciji levog beka donosio je energiju i sigurnost, a uz ofanzivne zadatke po levoj strani bio je važan deo ekipe koja je dodatno podigla nivo igre.

1/12 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Poseban napredak u tržišnoj vrednosti zabeležila je i zadnja linija tima, gde su Nair Tiknizjan i Jung-Vu Seol dodatno potvrdili svoj kvalitet. Cena Tiknizjana je sa 5 porasla na 7 miliona evra, dok je Seol sa 5 dostigao vrednost od 6,5 miliona.

Snažan uticaj na ukupan rast vrednosti imala su i zimska pojačanja u ofanzivnom delu tima. Napadač Džej Enem i krilni fudbaler Daglas Ovusu odlično su se predstavili navijačima crveno-belih, pa je njihova tržišna cena značajno porasla – Enem je sa 2,5 stigao na 4,5 miliona evra, dok je Ovusu zabeležio isti skok i sada takođe vredi 4,5 miliona.

Sve to dodatno potvrđuje širinu i balans tima Crvene zvezde, ali i činjenicu da klub sve više može da profitira od razvoja i afirmacije igrača na svim pozicijama. Kada se sve sabere, jasno je da Crvena zvezda ne dominira samo trofejima, već i ekonomskim parametrima. Sa ukupnom vrednošću od 117,6 miliona evra, crveno-beli su postavili novi klupski rekord i još jednom potvrdili status najjačeg tima u regionu.

Posebno ohrabruje činjenica da rast dolazi iz svih linija tima – od odbrane, preko sredine terena, pa sve do napada – što pokazuje da Zvezda ima jasno izbalansiran i dugoročno održiv tim koji iz sezone u sezonu podiže i sportski i tržišni nivo ekipe.

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