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Fudbalski savez Srbije (FSS) oglasio se nakon sednice Izvršnog odbora na kojoj je doneta odluka o početku nove sezone Superlige Srbije.

Kako je saopšteno, borba za novog šampiona Srbije počeće ubrzo nakon završetka Svetskog prvenstva u fudbalu, a prvi mečevi zakazani su za 18. jul.

1/8 Vidi galeriju Proslava titule FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic

Iz FSS-a navode i da će u novoj sezoni biti uvedena određena korekcija u kalendaru takmičenja, pa će zimska pauza početi nešto ranije nego prethodnih godina.

Detaljan raspored i kalendar takmičenja biće objavljeni naknadno, nakon usaglašavanja svih termina i međunarodnih obaveza klubova:

- Na sednici Izvršnog odbora FSS održanoј u Sportskom centru FSS u Staroј Pazovi usvoјen јe kalendar takmičenja za sezonu 2026/2027. Sezona u Mozzart Bet Super ligi Srbiјe počinje 18. јula, a јesenji deo završava 6. decembra. Nastavak sezone predviđen јe za 6. februar 2027. godine, a kraј takmičarske sezone 16. maјa.

Prva liga Srbiјe počinje 1. avgusta, a 22. kolo, poslednje u 2026. godini na programu јe 12. decembra. Sezona se nastavlja 13. februara, a kraј јe predviđen 29. maјa.

Kadetska i Omladinska liga počinju 15. i 16. avgusta 2026. godine, poslednje kolo igra se 29. i 30. maјa, a baraž dueli 5. i 9. јuna 2027. godine.

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