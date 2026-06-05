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Tragične vesti stižu iz susedne Mađarske.

Nekadašnji igrač prvoligaša Kapošvari Rakocija, Tamaš Horvat preminuo je u 35. godini posle teške bolesti, prenose tamošnji mediji.

Mađarski "Blik" preneo je vest o smrti Tamaša Horvata uz informaciju da su se od njega oprostili mnogi ljudi širom Mađarske, kao i njegovi bivši saigrači.

Horvat je odigrao ukupno 31 meč u Prvoj ligi Mađarske za Kapošvar i uspeo je da postigne i jedan gol i to pobednički protiv Diošđera. Sa teškom bolešću borio se od 2014. godine.

Horvatu je ustanovljen tumor na mozgu, ali je nastavio da živi kroz fudbal i postao je trener. Radio je u "Bene Ferenc" fudbalskoj akademiji dok god mu je snaga to dozvoljavala. Njegov bivši klub će se od njega oprostiti u nedelju, simbolično, paljenjem sveće na stadionu na klupi ovog tima.

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