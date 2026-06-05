STANKOVIĆEV VOJNIK NA RADARU MNOGIH EVROPSKIH KLUBOVA! Na ceni je kod Italijana i Francuza!
Nekadašnji golman i trener reprezentacije Jermenije, Roman Berezovski, potvrdio je da će skauti italijanskog Koma i francuskog Lansa prisustvovati predstojećem prijateljskom meču reprezentacije Jermenije protiv Kazahstana.
Kako je istakao, primarni cilj njihovog dolaska je da na delu isprate defanzivca Crvene zvezdeNaira Tiknizjana, kao i Eduarda Spertjana, dvojicu jermenskih reprezentativaca koji su privukli pažnju evropskih klubova.
Berezovski je u izjavi posebno pohvalio levog beka Crvene zvezde, naglasivši da on poseduje kvalitet za klubove koji igraju Ligu šampiona.
- Lično smatram da bi Tiknizjan i Spertjan mogli bez problema da zaigraju kako u Komu, tako i u Lansu. Želim im da odigraju maksimalno dobro protiv Kazahstana i da skauti, koji će biti na stadionu, još jednom dobiju potvrdu njihovog visokog kvaliteta. Nemam sumnje da će dati sve od sebe, jer su ovakve letnje utakmice u jeku otvaranja prelaznog roka prava fudbalska pijaca. Iskreno se nadam da će se neki od ovih transfera realizovati, jer oba kluba sledeće sezone nastupaju u elitnim takmičenjima, gde bi bilo sjajno videti naše fudbalere - poručio je Roman Berezovski.
Interesovanje evropskih klubova dolazi nakon veoma dobre sezone Naira Tiknizjana u dresu Crvene zvezde, u kojoj je odigrao 47 utakmica, postigao jedan gol i zabeležio sedam asistencija, potvrdivši status standardnog prvotimca i jednog od važnijih igrača beogradskog kluba.
BONUS VIDEO: