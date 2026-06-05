- Lično smatram da bi Tiknizjan i Spertjan mogli bez problema da zaigraju kako u Komu, tako i u Lansu. Želim im da odigraju maksimalno dobro protiv Kazahstana i da skauti, koji će biti na stadionu, još jednom dobiju potvrdu njihovog visokog kvaliteta. Nemam sumnje da će dati sve od sebe, jer su ovakve letnje utakmice u jeku otvaranja prelaznog roka prava fudbalska pijaca. Iskreno se nadam da će se neki od ovih transfera realizovati, jer oba kluba sledeće sezone nastupaju u elitnim takmičenjima, gde bi bilo sjajno videti naše fudbalere - poručio je Roman Berezovski.