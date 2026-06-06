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Fudbalski klub Vojvodina zvanično je definisao kompletan plan letnjih priprema za predstojeću sezonu, u kojoj „staru damu“ očekuju veliki izazovi na domaćoj sceni, ali i rani izlazak u Evropu.

Ekipa će proći kroz tri ključne faze rada kako bi potpuno spremna dočekala 9. jul, kada je na programu prva utakmica prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Sve kreće u sredu, 10. juna, kada će šef stručnog štaba Miroslav Tanjga obaviti prozivku u fudbalskom centru „Vujadin Boškov“. Prva dva dana biće posvećena obaveznim medicinskim pregledima i testiranjima, dok je petak, 12. jun, rezervisan za prvi zajednički izlazak na teren i uvodni trening.

Miroslav Tanjga Foto: Nemanja Nikolić

Već u subotu, 13. juna, Novosađani se sele na Zlatibor, koji će biti baza za prvu fazu bazičnih priprema. Boravak na planini završava se u petak, 19. juna, za kada je zakazana i prva kontrolna utakmica, nakon koje sledi povratak u Novi Sad, pa odlazak u Austriju

Ekspedicija Vojvodine kreće na put u nedelju, 21. juna, a njihovo odredište biće u Bad Tacmansdorfu. Tokom dvonedeljnog boravka u Austriji, akcenat će biti na uigravanju linija tima kroz tri jake provere. Kontrolni mečevi zakazani su za četvrtak 25. jun, nedelju 28. jun i četvrtak 2. jul. Odmah nakon četvrte i poslednje pripremne utakmice, ekipa se pakuje i kreće nazad za Srbiju.

Sve oči biće uprte u četvrtak, 9. jul, kada Vojvodinu očekuje premijera na međunarodnoj sceni i borba za plasman u Ligu Evrope.

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