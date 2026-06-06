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Bivši kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić ponovo je pokazao koliko je vezan za svoj matični klub. Jedan od najboljih srpskih fudbalera u poslednjih dvadesetak godina prisustvovao je tradicionalnom Memorijalnom turniru „Stevan Nešticki“, koji se održava na stadionu stadionu Karađorđe u organizaciji FK Vojvodina.

Tadić je sa tribina pratio nastupe mladih fudbalera i uživao u utakmicama turnira koji godinama okuplja najtalentovanije dečake iz regiona. Njegovo prisustvo nije prošlo nezapaženo, pa je snimak sa stadiona brzo privukao pažnju navijača i ljubitelja fudbala.

Dušan Tadić
Foto: Printscreen

Za Tadića je ovo bio povratak na mesto gde je načinio prve ozbiljne korake u karijeri. Upravo je u Vojvodini izrastao u jednog od najkvalitetnijih srpskih igrača svoje generacije, pre nego što je ostvario zapaženu internacionalnu karijeru.

Njegov dolazak na turnir predstavljao je dodatnu motivaciju za mlade učesnike, koji su imali priliku da iz blizine vide fudbalera čije su partije godinama bile ponos srpskog fudbala.

Dušan Tadić Foto: Vagelis Georgariou / Actionplus / Profimedia, Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

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