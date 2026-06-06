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Predsednik JSD Partizan, Željko Tanasković, otvoreno je govorio o stanju u fudbalskom klubu nakon poslednje Skupštine, ističući da ga posebno pogađa odlazak Predraga Mijatovića iz Upravnog odbora.

Tanasković je ocenio da situacija u klubu nije dobra i da brojni izazovi, kako organizacioni i finansijski, tako i međuljudski, otežavaju funkcionisanje Partizana. Posebno je naglasio da je očekivao da će Mijatović i Rasim Ljajić pronaći zajednički jezik i nastaviti zajednički rad u interesu kluba.

„Ne mogu da prihvatim da tako veliko ime kao što je Predrag Mijatović nema mesto u Partizanu. To je veliki gubitak za klub. Ipak, odluke koje su donete moraju da se poštuju“, poručio je Tanasković u emisiji Miljanov korner, autora Miljana Milićevića.

Prema njegovim rečima, problemi u Partizanu prevazilaze sportske rezultate i finansije, a loša atmosfera i javne polemike dodatno narušavaju stabilnost kluba.

1/16 Vidi galeriju Predrag Mijatović, intervju za Kurir Foto: Nemanja Nikolić

„Najgore je što smo počeli da komuniciramo preko medija. To nije dobra energija i ne donosi ništa pozitivno Partizanu. Utisak je da smo odlaskom Mijatovića svi na gubitku“, smatra prvi čovek JSD Partizan.

Foto: CSKA

Tanasković je kritikovao i odluku kluba da raspiše konkurs za direktora marketinga, ocenivši da takav potez nije primeren organizaciji kakva je Partizan.

„Partizan nije obična firma da se ključne funkcije popunjavaju konkursima. Ako ljudi koji vode klub nemaju unapred jasnu viziju i tim saradnika sa kojima žele da rade, onda je cela priča nepotpuna. Očekivao sam da će ljudi poput Rasima Ljajića i Predraga Mijatovića okupiti autoritete, privrednike i stručnjake koji mogu da pomognu klubu“, rekao je Tanasković.

Na kraju je poručio da ga posebno brine mogućnost da konkursi postanu samo formalnost.

„Kada se raspisuje konkurs, često se unapred zna ko će biti izabran. To me nervira, jer Partizan zaslužuje mnogo ozbiljniji pristup“, zaključio je Tanasković.