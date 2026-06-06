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Južnoamerička reprezentacija ispratila je Nikaragvu sa četiri gola u mreži (4:0), ali rezultat je bio samo deo priče. Ono što se događalo na tribinama legendarnog stadiona "Defensores del Čako" i ulicama Asunsiona ostaviće bez daha i one koji su navikli na najveće fudbalske spektakle. Pred više desetina hiljada navijača stadion se pretvorio u more zastava, baklji, vatrometa i emocija kakve se retko viđaju u modernom fudbalu.

1/4 Vidi galeriju Paragvajci slave odlazak na Mundijal Foto: DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia

Paragvaj se vraća na Svetsko prvenstvo prvi put još od 2010. godine, a navijači su pokazali koliko su čeznuli za ovim trenutkom. Tribine su satima pre početka utakmice bile ispunjene, a kada su igrači izašli na teren usledila je scena koja je momentalno postala viralna širom sveta - ogromne zastave, koreografije, vatromet i atmosfera dostojna finala Mundijala.

Tokom meča nije bilo dileme ko je gazda na terenu. Paragvajci su pregazili Nikaragvu sa 4:0, a svaki pogodak dodatno je podizao temperaturu na tribinama. Ipak, ono što je usledilo posle poslednjeg zvižduka bilo je još impresivnije. Hiljade navijača izašlo je na ulice Asunsiona, automobilske kolone blokirale su centar grada, a slavlje se nastavilo duboko u noć.

Mnogi već tvrde da je ovo jedna od najluđih i najemotivnijih oproštajnih žurki pred Mundijal ikada viđenih. Nije ni čudo, čitava generacija navijača čekala je punih 16 godina da ponovo vidi svoju reprezentaciju na najvećoj fudbalskoj sceni.

Jedinu senku na veličanstveno veče bacila je povreda najveće zvezde tima Hulija Ensisa, koji je teren napustio u suzama, ali čak ni taj trenutak nije mogao da ugasi euforiju koja je zahvatila čitavu zemlju.

Jedno je sigurno – ako ovako izgleda oproštaj pred put na Svetsko prvenstvo, onda Paragvaj na Mundijal ne nosi samo reprezentaciju, već i snove miliona ljudi koji veruju da njihova bajka tek počinje.