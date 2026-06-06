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Neprijatna scena odigrala se prethodnih dana u blizini stadiona Crvena zvezda, gde je legendarni fudbaler i peta Zvezdina zvezda Dragan Stojković navodno bio primoran da napusti kafić u okviru kompleksa stadiona „Rajko Mitić“.

Kako prenosi Sport klub, Piksi je došao u posetu svom dugogodišnjem prijatelju Stevan Stojanović, vlasniku kafića, kada se u lokalu pojavila grupa navijača Crvene zvezde. Prema istim navodima, oni su od Piksija zatražili da napusti objekat i prostor oko stadiona.

Iako je Stojanović pokušao da smiri situaciju i spreči neprijatnost, navijači nisu promenili stav. Stojković je potom bez rasprave ustao i mirno napustio kafić.

1/8 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić

Istorija se ponavlja

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se nešto slično događa. Još 2012. godine Piksi je, prema tadašnjim izveštajima, doživeo sličnu situaciju na Marakani, kada su mu pojedini navijači poručili da napusti „Red kafe“, gde je čekao sastanak sa tadašnjim predsednikom kluba Vladan Lukić.

Tako se, posle više od decenije, ponovio incident koji je ponovo skrenuo pažnju na odnos dela navijača prema jednom od najvećih fudbalera u istoriji Crvene zvezde.

Tu je problem...

Delije imaju dve osnovne stvari koje zameraju Stojkoviću.

- Dа objаsni odаkle dug od 20 milionа evrа nаkon njegovog odlаskа, аko se znа dа je preuzeo klub sа 5 milionа evrа dugа! Tаkođe dа objаsni kаko je ondа moguće dа dug nа krаju njegovog mаndаtа bude toliki, аko se znа dа je prodаo igrаče u vrednosti od 40 milionа evrа!

- Štа je on to nаvijаčimа zаbrаnio kаdа je došаo i kаkve su mu beneficije trаžili nаvijаči? Dа li se sećа rаzgovorа kаdа mu je rečeno dа nаvijаči žele dа budu nezvisni od klubа što se tiče bilo kаkvog finаnsirаnjа?