Artjom Šumanski na utakmici u dresu CSKA iz Moskve

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Novi član crno-belih trebalo bi da postane Artjom Šumanski, 21-godišnji fudbaler moskovskog CSKA, koji bi u Humsku stigao na jednogodišnju pozajmicu uz opciju otkupa ugovora, prenosi Mozzart sport.

U Partizanu nisu želeli da ponove situaciju iz prethodnih sezona sa igračima na pozajmici, pa će ugovor sadržati klauzulu koja omogućava trajni transfer nakon isteka saradnje. Tokom trajanja pozajmice, troškove njegove plate deliće Partizan i CSKA.

Šumanski je bio interesantan crno-belima i tokom zimskog prelaznog roka, kada se takođe razgovaralo o njegovom dolasku, ali tada dogovor nije postignut. Umesto puta u Beograd, završio je u Kriljima Sovjetov, gde je odigrao 19 utakmica u prvenstvu, ali bez postignutog gola, što svakako otvara pitanje kakve to igrače dovede crno-beli...

Mladi napadač rođen je u beloruskom Vitebsku, fudbalski se razvijao u školi BATE Borisova, potom nastupao za Aris iz Limasola, da bi ga CSKA 2024. godine doveo za obeštećenje od 1,5 miliona evra. Sada je vrlo blizu da karijeru nastavi u crno-belom dresu.