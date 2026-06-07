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"Potpisan je ugovor sa Vinčencom Italijanom da bude glavni trener našeg tima do kraja sezone 2027/28", stoji u objavi "orlova".

Prema pisanju italijanskih medija Italijano je potpisao dvogodišnji ugovor sa rukovodstvom kluba čime je dogovorio saradnju vrednu čak šest miliona evra po sezoni uz pripadajuće bonuse.

Prema ovome on će biti treći najplaćeniji italijanski stručnjak na svetu, a navijači su ga već prozvali italijanskim Klopom

Italijano (48) je prethodne dve sezone predvodio Bolonju, sa kojom je u sezoni 2024/25 osvojio Kup Italije, a radio je i u Fjorentini i Speciji.