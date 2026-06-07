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Balša Popović, nadomak je dogovora sa Olimpijakosom!

Prema saznanjima "Meridian sporta", ukoliko transfer bude realizovan, Crvena zvezda će inkasirati 1.500.000 evra.

1/4 Vidi galeriju Balša Popović Foto: www.ofkbeograd.com, Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Važno je napomenuti da će crveno-belima pripasti puno obeštećenje, jer su minulog leta u potpunosti otkupili ugovor Popovića od OFK Beograda. Ipak, odlučili su da ga ostave na pozajmici na Karaburmi, usled činjenice da je Mateus od starta sve oduševio, a Omri Glazer nije promenio sredinu.

U međuvremenu, Popović se izdvojio kao jedan od najboljih golmana Superlige, rame uz rame sa pomenutim Mateusom i Draganom Rosićem iz Vojvodine, a na Marakani su priželjkivali scenario po kom bi čuvar mreže ostavario inostrani transfer.

Olimpijakos ga je želeo i prošlog leta, ali tada nije došlo do realizacije transfera. Sada se čini da je veoma blizu. Reprezentativac Crne Gore je u minuloj sezoni na 34 meča primio 35 golova i imao 11 klin šitova.

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