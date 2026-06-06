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Italijanski stručnjak Vićenco Italijano novi je trener Bešiktaša, saopštio je turski klub.

Italijanski stručnjak je sa rukovodstvom kluba dogovorio dvogodišnju saradnju vrijednu čak šest miliona eura po sezoni uz pripadajuće bonuse.

Očekuje se da će Italijano sa sobom u Istanbul dovesti i kompletan trenerski tim iz Bolonje, uključujući i svog dugogodišnjeg pomoćnika Daniela Nikolinija.

Bešiktaš je prošle sezone završio na četvrtom mestu u turskom šampionatu, tako da ih očekuju kvalifikacije za Ligu Evrope.

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