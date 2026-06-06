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Važnija od svakog gola bila je uspomena na mladog Mitra Sokića iz Lipnice, mladića i člana FK „Slatina“, koji je tragično izgubio život nakon prevrtanja traktorom, uprkos velikoj borbi lekara da ga spasu.

Pre početka utakmice pionira FK „Slatina“ i FK „Polet“ iz Trbušana, minutom ćutanja odata je pošta njihovom drugu i prijatelju. U tišini koja je zavladala stadionom bilo je više emocija nego u hiljadu izgovorenih reči.

Njegovi saigrači na teren nisu izašli u običnim dresevima. Na belim majicama ispisali su jednostavnu, ali snažnu poruku: „Za tebe, Mitre“.

Sa suzama u očima, ali i ogromnom željom da ga učine ponosnim, dečaci su odigrali utakmicu za svog druga. Pobedili su ekipu „Poleta” rezultatom 4:2, ali kako su sami rekli, ovoga puta pobeda nije bila najvažnija.

"Ovde rezultat nije bio važan. Važno je bilo da igramo za Mitra. Svi smo ga voleli i osećali smo da nas danas gleda", rekli su za RINU dečaci iz pomoravskih i podjeličkih sela.

Na tribinama nije bilo mnogo onih koji su uspeli da sakriju emocije. Roditelji, prijatelji, komšije i navijači delili su tugu sa ovim mladim fudbalerima, dok su se pogledi često zaustavljali na poruci ispisanoj na njihovim majicama.

Fotografija zagrljenih dečaka, okupljenih oko uspomene na svog druga, ostaje svedočanstvo da prijateljstvo ne prestaje odlaskom i da postoje utakmice koje se ne igraju za bodove, već za ljubav, sećanje i poštovanje...

Mitar nije bio na terenu, ni na tribinama, ali, bio je u svakom dodavanju, svakom golu i svakom pogledu upućenom ka nebu.

(RINA)